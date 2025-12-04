Рейтинг@Mail.ru
18:15 04.12.2025 (обновлено: 19:05 04.12.2025)
Путин призвал использовать возможности Нового банка развития БРИКС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам нужно шире использовать возможности Нового банка развития БРИКС", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Президент РФ 4-5 декабря посещает Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).
