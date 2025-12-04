Рейтинг@Mail.ru
Начался сбор вопросов к программе "Итоги года с Путиным"
15:06 04.12.2025 (обновлено: 17:02 04.12.2025)
Начался сбор вопросов к программе "Итоги года с Путиным"
Начался сбор вопросов к программе "Итоги года с Путиным"
Стартовал сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
2025
Начался сбор вопросов к программе "Итоги года с Путиным"

Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Стартовал сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости.
Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети "Одноклассники".
В MAX рассказали, как отправить вопрос Путину для прямой линии
Вчера, 12:07
Обратиться к главе государства с вопросом можно и по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.
Программа выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов будет осуществляться вплоть до ее окончания.
В 2024-м "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов.
В сентябре представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.
Путин рассказал о применении "ГигаЧата" на прямой линии
19 ноября, 20:00
 
Заголовок открываемого материала