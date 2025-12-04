https://ria.ru/20251204/putin-2059785384.html
Начался сбор вопросов к программе "Итоги года с Путиным"
Начался сбор вопросов к программе "Итоги года с Путиным" - РИА Новости, 04.12.2025
Начался сбор вопросов к программе "Итоги года с Путиным"
Стартовал сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости.
Начался сбор вопросов к программе "Итоги года с Путиным"
Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Стартовал сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости.
Отправить их можно через чат-бот
на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети "ВКонтакте
". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru
и в соцсети "Одноклассники
".
Обратиться к главе государства с вопросом можно и по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.
Программа выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов будет осуществляться вплоть до ее окончания.
В 2024-м "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов.
В сентябре представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией.