Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

Начался сбор вопросов к программе "Итоги года с Путиным"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Стартовал сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости.

Отправить их можно через чат-бот на национальной платформе MАХ, а также в социальной сети " ВКонтакте ". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru и в соцсети " Одноклассники ".

Обратиться к главе государства с вопросом можно и по телефону 8-800-200-40-40, а также с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40.

Программа выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов будет осуществляться вплоть до ее окончания.

В 2024-м "Итоги года с Владимиром Путиным" продлились четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов.