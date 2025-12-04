Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал план США по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
10:34 04.12.2025 (обновлено: 12:46 04.12.2025)
Путин прокомментировал план США по Украине
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Говорить, что конкретно подходит РФ в идеях США по Украине, преждевременно, это может нарушить режим работы, который пытается организовать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заявил президент России Владимир Путин.
"Сказать сейчас, что конкретно нам не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, мне кажется, это преждевременно, потому что это может просто нарушить тот режим работы, который пытается организовать президент Трамп", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта на Украине
Вчера, 10:18
 
