https://ria.ru/20251204/putin-2059710999.html
Путин прокомментировал план США по Украине
Путин прокомментировал план США по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Путин прокомментировал план США по Украине
Говорить, что конкретно подходит РФ в идеях США по Украине, преждевременно, это может нарушить режим работы, который пытается организовать президент Соединенных РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:34:00+03:00
2025-12-04T10:34:00+03:00
2025-12-04T12:46:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_9690513d6161c8e19dc974e8ee560818.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059706264.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047547076_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_424df691c470a364124002091aa0be04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Путин прокомментировал план США по Украине
Путин: говорить, что конкретно подходит РФ в плане по Украине, преждевременно