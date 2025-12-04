https://ria.ru/20251204/putin-2059704991.html
Путин оценил работу G7
РИА Новости G7 ПО-ПРЕЖНЕМУ ВАЖНАЯ ПЛАТФОРМА, ОНИ НАД ЧЕМ-ТО РАБОТАЮТ, ЧТО-ТО ОБСУЖДАЮТ, ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ, ЖЕЛАЮ ИМ ВСЕГО ХОРОШЕГО - ПУТИН РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:15:00+03:00
2025-12-04T10:15:00+03:00
2025-12-04T10:40:00+03:00
