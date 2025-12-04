Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал переговоры с американскими представителями нужной беседой
10:10 04.12.2025
Путин назвал переговоры с американскими представителями нужной беседой
Путин назвал переговоры с американскими представителями нужной беседой - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал переговоры с американскими представителями нужной беседой
Президент России Владимир Путин, говоря о переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по украинскому урегулированию, заявил, что это была... РИА Новости, 04.12.2025
в мире
сша
россия
владимир путин
индия
стив уиткофф
джаред кушнер
сша
россия
индия
в мире, сша, россия, владимир путин, индия, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Индия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Путин назвал переговоры с американскими представителями нужной беседой

Путин назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером нужной беседой

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по украинскому урегулированию, заявил, что это была нужная беседа.
"...Это была нужная беседа", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Уничтоженная военная техника ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал, к чему привел отказ Киева вывести войска из ДНР и ЛНР
В миреСШАРоссияВладимир ПутинИндияСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
