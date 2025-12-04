Рейтинг@Mail.ru
09:58 04.12.2025
ДНР и ЛНР не хотели жить в составе Украины, напомнил Путин
ДНР и ЛНР не хотели жить в составе Украины, напомнил Путин
ДНР и ЛНР не хотели существовать в составе Украине и выразили это на референдуме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Путин: ДНР и ЛНР выразили свое отношение к Украине на референдуме

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ДНР и ЛНР не хотели существовать в составе Украине и выразили это на референдуме, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сразу сказали украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали", - заявил Путин в интервью индийским журналистам, отрывки из которого были показаны на Youtube-канале журнала India Today.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Россия признает независимость Украины, заявил Лавров
26 октября, 19:44
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВладимир Путин
 
 
