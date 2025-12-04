https://ria.ru/20251204/putin-2059691399.html
Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря
Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря
Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря
Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря в 15.00, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 04.12.2025
Прием вопросов к "Итогам года с Путиным" стартует 4 декабря в 15:00 мск