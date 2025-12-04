Рейтинг@Mail.ru
Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 04.12.2025 (обновлено: 13:09 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/putin-2059691399.html
Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря
Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря - РИА Новости, 04.12.2025
Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря
Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря в 15.00, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T09:11:00+03:00
2025-12-04T13:09:00+03:00
владимир путин
политика
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208530_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_2ca20cd29777aa97ae6fa4804350c845.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059690251.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208530_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_3f391bbe7350e3ad910522456e639f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, политика, россия, итоги года с владимиром путиным — 2025
Владимир Путин, Политика, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря

Прием вопросов к "Итогам года с Путиным" стартует 4 декабря в 15:00 мск

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным"
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря в 15.00, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Прием вопросов будет осуществляться с 15.00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир 19 декабря
Вчера, 09:07
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала