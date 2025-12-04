https://ria.ru/20251204/putin-2059685724.html
Путин назвал историю отношений России и Индии уникальной
Путин назвал историю отношений России и Индии уникальной - РИА Новости, 04.12.2025
Путин назвал историю отношений России и Индии уникальной
Президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам заявил, что история отношений между РФ и Индией уникальна. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T08:33:00+03:00
2025-12-04T08:33:00+03:00
2025-12-04T12:47:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251203/putin-2059631187.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, владимир путин, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин назвал историю отношений России и Индии уникальной
Путин: между Россией и Индией сложилась уникальная история