В ФВВСР высказались о смене гражданства чемпионкой Европы Лыскун

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) не получала уведомлений от чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун о смене гражданства с украинского на российское, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее Лыскун в интервью "Известиям" рассказала, что отказалась от украинского гражданства и приняла российское. По словам спортсменки, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами, а критика и замечания в ее адрес делались публично на общих собраниях.

« "В ФВВСР никаких уведомлений от спортсменки не поступало. Мы ожидаем официальных документов, подтверждающих ее спортивное гражданство. После их получения федерация готова помочь спортсменке с выбором региона и тренировочной базой для подготовки. ФВВСР выступает за высокую конкуренцию и предоставляет всем спортсменам равные возможности для отбора на всероссийские и международные соревнования", - говорится в сообщении пресс-службы ФВВСР.