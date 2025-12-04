Рейтинг@Mail.ru
В ФВВСР высказались о смене гражданства чемпионкой Европы Лыскун
04.12.2025
В ФВВСР высказались о смене гражданства чемпионкой Европы Лыскун
В ФВВСР высказались о смене гражданства чемпионкой Европы Лыскун
В ФВВСР высказались о смене гражданства чемпионкой Европы Лыскун

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) не получала уведомлений от чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун о смене гражданства с украинского на российское, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее Лыскун в интервью "Известиям" рассказала, что отказалась от украинского гражданства и приняла российское. По словам спортсменки, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами, а критика и замечания в ее адрес делались публично на общих собраниях.
«
"В ФВВСР никаких уведомлений от спортсменки не поступало. Мы ожидаем официальных документов, подтверждающих ее спортивное гражданство. После их получения федерация готова помочь спортсменке с выбором региона и тренировочной базой для подготовки. ФВВСР выступает за высокую конкуренцию и предоставляет всем спортсменам равные возможности для отбора на всероссийские и международные соревнования", - говорится в сообщении пресс-службы ФВВСР.
Лыскун 23 года, она родилась в Луганске. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира в прыжках с вышки в миксте (2022) и чемпионкой Европы в командных соревнованиях (2018) и в синхронных прыжках с вышки (2024).
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Журова предупредила украинку о последствиях перехода под флаг России
Вчера, 13:41
 
