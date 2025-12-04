Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета Red Wings

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проверка исполнения законодательства о безопасности полетов организована по факту аварийной посадки самолета Red Wings рейсом "Москва-Пхукет", который вернулся в "Домодедово" из-за проблем с двигателем, сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура.