Завод по производству березового шпона открылся в Костромской области - РИА Новости, 04.12.2025
Костромская область
Костромская область
 
20:15 04.12.2025
Завод по производству березового шпона открылся в Костромской области
Завод по производству березового шпона открылся в Костромской области
Завод по производству березового шпона открылся в Костромской области
Завод по производству березового шпона введен в эксплуатацию в Шарье Костромской области, сообщила пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:15:00+03:00
2025-12-04T20:15:00+03:00
Завод по производству березового шпона открылся в Костромской области

В Шарье Костромской области открыли завод по производству березового шпона

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРека Волга в Костроме
Река Волга в Костроме - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Река Волга в Костроме. Архивное фото
КОСТРОМА, 4 дек – РИА Новости. Завод по производству березового шпона введен в эксплуатацию в Шарье Костромской области, сообщила пресс-служба областной администрации.
"В Шарье введен в эксплуатацию завод по производству березового шпона. При выходе на полную проектную мощность объем производства шпона в Костромской области увеличится более чем на 20%. Прогнозируемый объем поступлений в бюджетную систему региона в период с начала реализации проекта до окончания режима наибольшего благоприятствования составит 161 миллион рублей", - говорится в сообщении.
Предприятие создало ООО "ВетлугаФанПром". На первом выпущенном листе шпона поставили подписи все участники церемонии открытия производства.
"Желаю вам надежной работы оборудования, а лесозаготовителям - устойчивых морозов, чтобы вовремя вывозить и предоставлять производству сырье", - обратился глава региона Сергей Ситников к представителям отрасли, открывая предприятие. Он назвал открытие завода важным событием не только для Шарьи, но и для всей области.
Для поддержки инвестора администрацией Костромской области был предоставлен комплекс мер. Компания сможет воспользоваться режимом наибольшего благоприятствования, включающим освобождение от уплаты налога на имущество в пределах срока окупаемости проекта, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Генеральный директор "ВетлугаФанПром" Алексей Зинченко особо поблагодарил губернатора за поддержку по организации технического присоединения.
Основная часть производимого березового шпона будет поставляться на экспорт, в первую очередь, в Китай, а также на внутренний рынок, отмечают в администрации региона. В перспективе планируется увеличение мощностей за счет выпуска фанеры, древесных и мебельных плит и оказания услуг по обработке древесины.
Для расширения производства потребуется дополнительный участок земли, подчеркнули в компании. В ответ на это губернатор поставил задачу оказать производителям поддержку в этом вопросе.
Костромское предприятие "Лодка 44" построит новый завод
