Смоленская компания открыла новую линию производства протеиновых продуктов

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Компания "Роял Кейк" в Сафоновском муниципальном округе запустила новую линию производства протеиновых продуктов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Губернатор подчеркнул, что товары этого предприятия представлены в магазинах по всей России и за рубежом, а также на крупнейших маркетплейсах.

"С 2024 года предприятие реализует масштабный инвестиционный проект по увеличению производственных мощностей. Достигнутые результаты оценил накануне во время рабочего визита. Год назад компания приобрела имущественный комплекс "Сафоновохлеб" площадью более 10 тысяч квадратных метров. Здесь провели реконструкцию производственной площадки и выполнили капитальный ремонт помещений. Запущена новая производственная линия", - написал Анохин в своем телерграм-канале.

По его словам, реализация проекта позволит увеличить объем производства минимум в два раза — с 4 тысяч до 8 тысяч тонн ежегодно. Сегодня предприятие выпускает 140–150 тысяч единиц продукции в смену. Это обеспечивает стабильные поставки в более чем 75 регионов России. Кроме того, продукция компании экспортируется в страны СНГ, Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Китайскую Народную Республику, где также пользуется широким спросом.

Проект реализуется при поддержке регионального фонда развития промышленности. На приобретение оборудования фондом направлено более 55 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в проект на данный момент превышает 700 миллионов рублей.