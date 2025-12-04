С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек- РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" завершился в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Камеруна, По информации Минпросвещения РФ , 4 декабря в Петербурге завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по 27 компетенциям блока "Образование", "Сервис", "Производство" и "Инженерные технологии". В финале соревновались 287 конкурсантов, прошедших отборочные испытания. Победителями в основном и юниорском зачетах стали 30 финалистов, призерами – 60. Награды также получили участники, продемонстрировавшие лучшие результаты в международном, индустриальном и командном зачетах. Впервые в финале чемпионата "Профессионалы" были представлены такие компетенции, как "Кондитерское дело", "Парикмахерское искусство", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Эстетическая косметология". В международном треке соревновательной программы первый раз принимали участие представители Абхазии Мексики , а к дискуссиям деловой программы впервые присоединились представители Монголии

"В этом году мы отмечаем 85 лет со дня основания системы среднего профессионального образования. За ней наше будущее – прорывные технологии, передовые специальности, благодаря которым экономика России развивается. Хочу выразить огромные слова благодарности наставникам, мастерам производственного обучения. Дорогие ребята, вы выбрали востребованные профессии, и вы все уже победители. Отдельно приветствую международных участников. Финал чемпионата в Санкт-Петербурге объединил представителей 30 стран", – сказал на церемонии закрытия финала чемпионата министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил финалистов и отметил, что Северная столица третий год подряд принимает финал чемпионата "Профессионалы". По его словам, президент России поставил задачу готовить для страны мастеров, которые умеют работать на современном оборудовании, знают технологии, готовы трудиться на благо России. Он отметил, что чемпионат способствует выполнению этой задачи, помогает ребятам показать свои навыки, обменяться опытом, найти работу в ведущих компаниях.

"Мы очень рады, что чемпионат "Профессионалы" завершается здесь, у нас в Санкт-Петербурге. По решению президента и правительства Российской Федерации мы будем принимать финал до 2027 года включительно. Для нас это большая ответственность... Мы в третий раз проводим свой российский чемпионат профессионалов, и соревнования проходят по нашим российским стандартам… Ну а эти ребята - это будущее нашей страны, которым предстоит осуществить технологический прорыв… Чемпионат дал толчок к развитию среднего профессионального образования, которое необходимо для всей страны. Никто не отменял золотые руки и светлые головы. А у наших наследников есть и светлые головы, есть и золотые руки", - сказал Беглов журналистам.

На торжественной церемонии в Петербурге также чествовали победителей и призеров финала чемпионата "Профессионалы" по компетенциям блоков "Креативные индустрии и ИТ", состоявшегося в мае в Нижнем Новгороде , финала чемпионата "Профессионалы" по компетенциям блока "Промышленность", прошедшего в августе в Калуге , и Чемпионата высоких технологий, завершившегося в сентябре в Великом Новгороде

Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". В финале чемпионата "Профессионалы" принимают участие студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет (категория "Юниоры"), а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран. Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей – в зависимости от занятого места.