В Санкт-Петербурге наградили победителей финала чемпионата "Профессионалы"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" завершился в Санкт-Петербурге, соревнования проходили по 27 компетенциям блока "Образование", "Сервис", "Производство" и "Инженерные технологии", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

В финале соревновались 287 конкурсантов, прошедших отборочные испытания. Победителями в основном и юниорском зачетах стали 30 финалистов, призерами – 60. Награды также получили участники, продемонстрировавшие лучшие результаты в международном, индустриальном и командном зачетах.

Впервые в финале чемпионата "Профессионалы" были представлены такие компетенции, как "Кондитерское дело", "Парикмахерское искусство", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Эстетическая косметология".

В международном треке соревновательной программы первый раз принимали участие представители Абхазии, Камеруна, Мексики, а к дискуссиям деловой программы впервые присоединились представители Монголии.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что распределенный финал чемпионата "Профессионалы", проходивший в трех городах по компетенциям разных блоков, объединил 36,5 тысячи человек – конкурсантов, экспертов, гостей. В соревнованиях по 64 компетенциям и деловой программе приняли участие представители 41 страны. Более 180 компаний-партнеров помогали составлять задания, оснащать площадки и оценивать работу финалистов.

"Чемпионат “Профессионалы” уже третий год подряд проходит в Санкт-Петербурге. Отдельные слова благодарности всей команде Санкт-Петербурга за организацию столь масштабного и очень значимого для нашей страны мероприятия. В этом году мы отмечаем 85 лет со дня основания системы среднего профессионального образования. За ней наше будущее – прорывные технологии, передовые специальности, благодаря которым экономика России развивается. Хочу выразить огромные слова благодарности наставникам, мастерам производственного обучения. Дорогие ребята, вы выбрали востребованные профессии, и вы все уже победители. Отдельно приветствую международных участников. Финал чемпионата в Санкт-Петербурге объединил представителей 30 стран", – сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте ведомства.

На торжественной церемонии в Санкт-Петербурге также чествовали победителей и призеров финала чемпионата "Профессионалы" по компетенциям блоков "Креативные индустрии и ИТ", состоявшегося в мае в Нижнем Новгороде, финала чемпионата "Профессионалы" по компетенциям блока "Промышленность", прошедшего в августе в Калуге, и Чемпионата высоких технологий, завершившегося в сентябре в Великом Новгороде.

Губернатор Александр Беглов поблагодарил конкурсантов за честную борьбу и высокие достижения.

"Сегодня в Петербурге собрались лучшие из лучших. Это мощная сила, которая будет строить будущее нашей страны. Наш город-герой Ленинград — город-труженик — его сделал таким основатель Петр Первый. Мы благодарны руководству страны, нашему президенту за честь принимать финал престижного чемпионата. Наследники, пришло время побед — ваших побед. Побеждайте вместе с Россией, вместе с президентом! Мы вас всегда поддержим", — приводятся на сайте администрации Петербурга слова Беглова.

В рамках церемонии закрытия финала состоялась торжественная церемония награждения компаний-партнеров и регионов, принимающих активное участие в развитии Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы". Наградами также были отмечены представители иностранных государств, укрепляющие международное сотрудничество с Российской Федерацией в рамках чемпионатов по профессиональному мастерству. За вклад в развитие Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" и совершенствование системы среднего профессионального образования были награждены главные эксперты компетенций.

Ведомственным знаком Министерства просвещения Российской Федерации "За содействие" была отмечена вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

В финале чемпионата "Профессионалы" принимают участие студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет (категория "Юниоры"), а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран.

Победители и призеры финала, а также их наставники, получили премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей – в зависимости от занятого места.