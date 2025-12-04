Более 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения "Профессионалы"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 36 тысяч школьников соревновались в 2025 году в категории "Юниоры" в чемпионате "Профессионалы" и чемпионате высоких технологий, сообщила начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина.

"Соревнования в рамках Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" в этом году проводятся по 296 компетенциям, призванным обеспечить технологический суверенитет и лидерство России. В чемпионате "Профессионалы" – 281 компетенция, и почти в половине из них есть юниорская категория, в чемпионате высоких технологий эта категория есть в пяти из 15 компетенций", – сказала Калугина, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.

Отмечается, что лидерами по вовлеченности юниоров стали Москва (15,5 тысячи участников), Московская область (3,9 тысячи), Санкт-Петербург (2,2 тысячи), Республика Дагестан и Приморский край.

Кроме того, регионами-лидерами не только по количеству, но и по качеству подготовки юниоров стали Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург, собравшие наибольшее количество медалей на итоговом этапе, уточнила Калугина. При этом Татарстан и Санкт-Петербург также лидируют по охвату компетенций, предлагая школьникам пробовать силы в 116 и 112 направлениях, соответственно.

"Очень важно, чтобы ребята, погружаясь в чемпионатную среду, были ориентированы на систему СПО", – заключила Калугина.

Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".