Рейтинг@Mail.ru
Более 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения "Профессионалы" - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
18:11 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/professionaly-2059859893.html
Более 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения "Профессионалы"
Более 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения "Профессионалы" - РИА Новости, 04.12.2025
Более 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения "Профессионалы"
Более 36 тысяч школьников соревновались в 2025 году в категории "Юниоры" в чемпионате "Профессионалы" и чемпионате высоких технологий, сообщила начальник... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:11:00+03:00
2025-12-04T18:11:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059859531_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e158f06030e7e78669237fd9f931097.jpg
https://ria.ru/20251202/fleshmob--2059324874.html
https://ria.ru/20251203/malkina-2057259744.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059859531_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d84aab10be8b8c833371b53b00b7d16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы», россия, санкт-петербург
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы», Россия, Санкт-Петербург
Более 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения "Профессионалы"

Более 36 тыс школьников приняли участие в мероприятиях движения "Профессионалы"

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияБолее 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения "Профессионалы"
Более 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения Профессионалы - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Более 36 тыс учеников поучаствовали в мероприятиях движения "Профессионалы"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 36 тысяч школьников соревновались в 2025 году в категории "Юниоры" в чемпионате "Профессионалы" и чемпионате высоких технологий, сообщила начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина.
"Соревнования в рамках Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" в этом году проводятся по 296 компетенциям, призванным обеспечить технологический суверенитет и лидерство России. В чемпионате "Профессионалы" – 281 компетенция, и почти в половине из них есть юниорская категория, в чемпионате высоких технологий эта категория есть в пяти из 15 компетенций", – сказала Калугина, ее слова приводит пресс-служба Института развития профессионального образования.
Флешмоб в честь чемпионата Профессионалы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Флешмоб в честь чемпионата "Профессионалы" провели в Петербурге
2 декабря, 18:38
Отмечается, что лидерами по вовлеченности юниоров стали Москва (15,5 тысячи участников), Московская область (3,9 тысячи), Санкт-Петербург (2,2 тысячи), Республика Дагестан и Приморский край.
Кроме того, регионами-лидерами не только по количеству, но и по качеству подготовки юниоров стали Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург, собравшие наибольшее количество медалей на итоговом этапе, уточнила Калугина. При этом Татарстан и Санкт-Петербург также лидируют по охвату компетенций, предлагая школьникам пробовать силы в 116 и 112 направлениях, соответственно.
"Очень важно, чтобы ребята, погружаясь в чемпионатную среду, были ориентированы на систему СПО", – заключила Калугина.
Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".
Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Надежда Малкина - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Малкина: в России построили экосистему соревнований по профмастерству
3 декабря, 09:00
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»РоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала