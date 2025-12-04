Рейтинг@Mail.ru
"Тихий убийца на кухне": продукты, которые повышают риск рака легких
04.12.2025
16:16 04.12.2025
"Тихий убийца на кухне": продукты, которые повышают риск рака легких
"Тихий убийца на кухне": продукты, которые повышают риск рака легких
Бутерброды на завтрак, макароны или рис на обед, картошка на ужин. Привычная еда, которая кажется безобидной. Но новое исследование онкологов показало: то, что... РИА Новости, 04.12.2025
"Тихий убийца на кухне": продукты, которые повышают риск рака легких

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бутерброды на завтрак, макароны или рис на обед, картошка на ужин. Привычная еда, которая кажется безобидной. Но новое исследование онкологов показало: то, что мы едим каждый день, может влиять на риск рака легких. Теперь опасность не только в курении и вредных привычках. Речь зашла о самых обычных продуктах.

Что не так с белым хлебом?

Чтобы понять, в чем дело, нужно разобраться с одним термином — гликемический индекс. Звучит сложно, но на самом деле все просто.
Гликемический индекс (ГИ) — это показатель того, как быстро продукт повышает уровень сахара в крови после еды. Чем выше индекс, тем резче скачок глюкозы. А резкие скачки — это стресс для организма.
Разница в том, как организм реагирует на еду. Когда мы едим белый хлеб, уровень сахара в крови взлетает быстро. Поджелудочная железа выбрасывает много инсулина, чтобы его снизить. Потом сахар падает — и снова хочется есть. Это замкнутый круг. А постоянные скачки глюкозы и инсулина создают условия для хронического воспаления.
Вот тут-то начинается самое неприятное.

Что выяснилось за 12 лет

Ученые из Национального института рака США решили проверить: есть ли связь между гликемическим индексом рациона и риском рака легких. Для этого они использовали данные масштабного исследования PLCO.
В исследовании участвовали больше ста тысяч человек — 101 732, если точно. Все они в начале исследования заполнили подробные анкеты о своем питании. Дальше — длительное наблюдение: почти 12 лет специалисты фиксировали новые случаи рака легких и сопоставляли их с пищевыми привычками участников. Результаты опубликованы в журнале Annals of Family Medicine.
Что выяснилось? Люди, которые ели продукты с самым высоким гликемическим индексом, имели на 13% выше риск рака легких по сравнению с теми, кто ел продукты с низким ГИ. Причем это касалось и немелкоклеточного, и мелкоклеточного рака легких — двух основных типов заболевания.

Откуда тогда рак?

Механизм довольно простой. Диеты с высоким гликемическим индексом повышают уровень глюкозы и инсулина в крови. Это способствует непереносимости глюкозы, инсулинорезистентности и хроническому повышению инсулина.
А дальше — цепная реакция. Высокий уровень инсулина активирует инсулиноподобные факторы роста (IGF-1). Эти факторы влияют на деление клеток. В норме это нужно для роста и восстановления тканей. Но если их слишком много, они могут стимулировать рост раковых клеток.
Кроме того, постоянные скачки сахара создают хроническое воспаление в организме. А воспаление — это фон, на котором легче развиваются многие болезни, включая рак.

Что делать?

Исследование проводилось в США, но для России эти выводы тоже актуальны. Наш рацион очень богат углеводами. Хлеб, картошка, макароны, рис, каши — основа питания для большинства семей. Плюс выпечка, сладости.
Что делать? Главное — не паниковать. Ученые не призывают полностью отказываться от углеводов. Речь о другом: о замене продуктов с высоким ГИ на продукты с низким.
Вот простые рекомендации, которые дают онкологи из MD Anderson Cancer Center:
Ограничить:
  • Белый хлеб, булочки
  • Белый рис
  • Кукурузные хлопья и воздушные завтраки
  • Картофельное пюре
  • Сладкую выпечку
Добавить:
  • Цельнозерновой хлеб (ржаной, с отрубями)
  • Бурый рис, гречку, булгур
  • Овсянку (не быстрого приготовления, а обычную)
  • Макароны из твердых сортов пшеницы
  • Больше свежих овощей
  • Бобовые (чечевица, фасоль, нут)
По мнению специалистов, это не диета. Это просто разумный выбор более полезных продуктов.

Не только про легкие

Кстати, связь между высоким гликемическим индексом и раком обнаружена не только для легких. Как отмечается в статье Annals of Family Medicine, предыдущие исследования показали связь с раком груди, толстой кишки, эндометрия. То есть, это не изолированная проблема одного органа. Это системная история.
Высокий ГИ рациона влияет на весь организм. На уровень сахара, на воспаление, на гормональный фон. И все это в совокупности создает условия для развития болезней.

Высокий ГИ — не приговор

Важно понимать: высокий гликемический индекс рациона — это один из факторов риска. Не главный, но существенный. Он не отменяет важности отказа от курения (это все еще причина появления рака легких номер один). Также важными остаются физическая активность, контроль веса, отказ от злоупотребления алкоголем.
Но это фактор, который мы можем контролировать. Каждый день. На уровне выбора в магазине и на кухне.
Рак легких остается одной из главных причин смертности от онкологических заболеваний в мире. В 2022 году было зафиксировано около 20 миллионов новых случаев рака во всем мире, из них рака легких — около 2,5 миллиона. Любой способ снизить риск важен.
И если этот способ — просто выбирать цельнозерновой хлеб вместо белого и добавлять в рацион больше гречки и овощей, то почему бы и нет?
 
 
 
