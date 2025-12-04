Рейтинг@Mail.ru
Приговор экс-замглавы Ростовской области вступил в силу - 04.12.2025
11:47 04.12.2025
Приговор экс-замглавы Ростовской области вступил в силу
Приговор экс-замглавы Ростовской области вступил в силу
Приговор экс-замглавы Ростовской области вступил в силу

РИА Новости: приговор экс-замглавы Ростовской области Кушнареву вступил в силу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Приговор бывшему замгубернатора - министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву, осужденному на 13 лет за получение взятки и хранение оружия, не был обжалован и вступил в силу в среду, сообщил РИА Новости представитель суда.
В ноябре Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал Кушнарева виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия и приговорил его к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 475 миллионов рублей. Вину в хранении оружия он признал, в получении взятки - нет.
"Дело не обжаловано, вчера (в среду - ред.) вступило в силу", - сказал собеседник агентства.
Как данным следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог в регионе, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. В ноябре того года при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан, впоследствии арестован.
Также было установлено, что бывший замгубернатора незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
