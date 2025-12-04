Рейтинг@Mail.ru
Прибытие Путина в Индию ожидается около 16:00 мск, пишут СМИ
12:38 04.12.2025
Прибытие Путина в Индию ожидается около 16:00 мск, пишут СМИ
Прибытие президента РФ Владимира Путина с визитом в Индию ожидается около 18.30 по местному времени (16.00 мск), сообщает телеканал India Today. РИА Новости, 04.12.2025
2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прибытие президента РФ Владимира Путина с визитом в Индию ожидается около 18.30 по местному времени (16.00 мск), сообщает телеканал India Today.
"Прибытие Путина в Индию ожидается в 18.30", - сообщила ведущая в ходе эфира на Youtube-канале India Today.
По данным телеканала, в аэропорту Путина должен встретить глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, после чего премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский лидер должны провести закрытый ужин в резиденции индийского премьера.
Президент РФ 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 мск.
Ушаков рассказал о программе визита Путина в Индию
