Прибытие Путина в Индию ожидается около 16:00 мск, пишут СМИ
Прибытие Путина в Индию ожидается около 16:00 мск, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2025
Прибытие Путина в Индию ожидается около 16:00 мск, пишут СМИ
Прибытие президента РФ Владимира Путина с визитом в Индию ожидается около 18.30 по местному времени (16.00 мск), сообщает телеканал India Today. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:38:00+03:00
2025-12-04T12:38:00+03:00
2025-12-04T12:49:00+03:00
индия
россия
