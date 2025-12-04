Рейтинг@Mail.ru
Президенты Руанды и ДРК в присутствии Трампа подписали мирное соглашение
22:10 04.12.2025
Президенты Руанды и ДРК в присутствии Трампа подписали мирное соглашение
2025-12-04T22:10:00+03:00
2025-12-04T22:10:00+03:00
в мире
сша
руанда
вашингтон (штат)
дональд трамп
поль кагаме
демократическая республика конго
в мире, сша, руанда, вашингтон (штат), дональд трамп, поль кагаме, демократическая республика конго
В мире, США, Руанда, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Поль Кагаме, Демократическая Республика Конго
Президенты Руанды и ДРК в присутствии Трампа подписали мирное соглашение

Кагаме и Чисекеди в присутствии Трампа в Вашингтоне подписали мирное соглашение

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президенты Руанды и Демократической Республики Конго Поль Кагаме и Феликс Чисекеди в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне мирное соглашение, передает корреспондент РИА Новости.
Главы африканских стран ранее обвиняли друг друга в нарушении подписанного их министрами еще летом документа. Чисекди заявил, что Кагаме хочет аннексировать богатую ресурсами восточную часть ДРК, а тот утверждал, что конголезская сторона медлит с исполнением договоренностей и до последнего высказывал сомнения в возможности встречи в Вашингтоне.
Повстанцы М23 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Африканский союз приветствовал соглашение между ДРК и повстанцами
16 ноября, 17:09
Трамп встретил африканских коллег в Овальном офисе за закрытыми дверями, затем состоялись трехсторонние переговоры, которые завершились церемонией подписания документа.
Соглашение подписали в Институте мира, недалеко от Белого дома. Созданную конгрессом в 1984 году структуру администрация США могла закрыть, но госдеп сообщил, что дал организации имя Трампа как "величайшего переговорщика в истории страны".
"Мы урегулируем войну, которая продолжалась десятилетиями, миллионы человек были убиты", - сказал Трамп на церемонии.
Президент США объявил новую эру сотрудничества и гармонии между странами. Своих коллег из африканских стран он назвал удивительными людьми.
Трамп заявил, что преуспел там, где многие провалились, и урегулировал восьмой конфликт за время своего второго президентского срока.
Вашингтонское соглашение предусматривает полное разоружение негосударственных сил и прекращение огня, добавил президент США. Он выразил уверенность, что страны ждет успех, у них есть ценные вещи, они поладят и обеспечат свои народы светлым будущим.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Президент Конго планирует обсудить с Путиным проблемы мирового характера
3 сентября, 12:27
Также Трамп отметил, что США также подпишут двусторонние соглашения с Руандой и ДРК по разработке минералов.
Мирное соглашение, чтобы завершить многолетний конфликт в восточных провинциях ДРК, связанный с повстанцами "Движения 23 марта", 27 июня подписали в Белом доме главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе. Конфликт на африканском континенте Трамп называет среди тех, за урегулирование которых он должен получить Нобелевскую премию мира.
М23 - повстанческое движение, созданное конголезскими тутси в 2012 году. Во второй половине января этого года "Движение 23 марта" развернуло масштабное наступление, что привело к резкой эскалации конфликта в восточных провинциях ДРК. В январе-феврале повстанцы захватили Гому и Букаву, административные центры провинций Северное и Южное Киву на востоке государства. В марте-июле активизация конфликта привела к массовому перемещению населения и усугублению ситуации в сфере продовольственной безопасности. В августе, несмотря на заключенное 29 июля соглашение о прекращении огня, столкновения продолжились. 15 ноября представители правительства и повстанцев подписали в Катаре рамочное соглашение о мире, предполагающее утверждение восьми протоколов, шесть из которых еще подлежат обсуждению сторонами, включая временную реорганизацию силовых структур и избавление от иностранных боевиков.
Кигали, Руанда - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Руанда приняла первых мигрантов, депортированных из США
20 августа, 14:07
 
В мире, США, Руанда, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Поль Кагаме, Демократическая Республика Конго
 
 
