Президенты Руанды и ДРК в присутствии Трампа подписали мирное соглашение

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президенты Руанды и Демократической Республики Конго Поль Кагаме и Феликс Чисекеди в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне мирное соглашение, передает корреспондент РИА Новости.

Главы африканских стран ранее обвиняли друг друга в нарушении подписанного их министрами еще летом документа. Чисекди заявил, что Кагаме хочет аннексировать богатую ресурсами восточную часть ДРК, а тот утверждал, что конголезская сторона медлит с исполнением договоренностей и до последнего высказывал сомнения в возможности встречи в Вашингтоне

Трамп встретил африканских коллег в Овальном офисе за закрытыми дверями, затем состоялись трехсторонние переговоры, которые завершились церемонией подписания документа.

Соглашение подписали в Институте мира, недалеко от Белого дома. Созданную конгрессом в 1984 году структуру администрация США могла закрыть, но госдеп сообщил, что дал организации имя Трампа как "величайшего переговорщика в истории страны".

"Мы урегулируем войну, которая продолжалась десятилетиями, миллионы человек были убиты", - сказал Трамп на церемонии.

Президент США объявил новую эру сотрудничества и гармонии между странами. Своих коллег из африканских стран он назвал удивительными людьми.

Трамп заявил, что преуспел там, где многие провалились, и урегулировал восьмой конфликт за время своего второго президентского срока.

Вашингтонское соглашение предусматривает полное разоружение негосударственных сил и прекращение огня, добавил президент США. Он выразил уверенность, что страны ждет успех, у них есть ценные вещи, они поладят и обеспечат свои народы светлым будущим.

Также Трамп отметил, что США также подпишут двусторонние соглашения с Руандой и ДРК по разработке минералов.

Мирное соглашение, чтобы завершить многолетний конфликт в восточных провинциях ДРК, связанный с повстанцами "Движения 23 марта", 27 июня подписали в Белом доме главы МИД Руанды и ДРК Оливье Ндухунгирехе. Конфликт на африканском континенте Трамп называет среди тех, за урегулирование которых он должен получить Нобелевскую премию мира.