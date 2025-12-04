Молдавское правительство строит проект госбюджета на кредитах, заявил Додон

КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии разработало проект госбюджета на 2026 год, расходы планируют покрывать за счет кредитов, что ведет к еще большему обострению экономической ситуации, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.

Минфин Молдавии на этой неделе представил проект госбюджета на 2026 год, согласно которому дефицит составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов).

"Я думаю, что проблемы с бюджетом будут большими. Последние 4 года был использован подход: берем кредиты, увеличиваем дефицит, увеличиваем государственный долг и покрываем текущие расходы - это ошибочный подход… Кредиты ведут к тому, что экономика не выдерживает", - заявил Додон в эфире телеканала Rlive

По его словам, правительство решило использовать схему, которой пользовались их предшественники, не осознавая опасности такой экономической политики.

"Мы предложили изменить подход и накопить средства на расходы за счет внутренних источников, например, при помощи специальных налогов на сверхприбыли банков. Нужно также расставить приоритеты трат. Нужно изменить подход, чтобы обеспечить рост экономики", - подчеркнул Додон.