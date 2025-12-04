https://ria.ru/20251204/pravitelstvo-2059723127.html
Молдавское правительство строит проект госбюджета на кредитах, заявил Додон
Правительство Молдавии разработало проект госбюджета на 2026 год, расходы планируют покрывать за счет кредитов, что ведет к еще большему обострению... РИА Новости, 04.12.2025
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии разработало проект госбюджета на 2026 год, расходы планируют покрывать за счет кредитов, что ведет к еще большему обострению экономической ситуации, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
Минфин Молдавии
на этой неделе представил проект госбюджета на 2026 год, согласно которому дефицит составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов).
"Я думаю, что проблемы с бюджетом будут большими. Последние 4 года был использован подход: берем кредиты, увеличиваем дефицит, увеличиваем государственный долг и покрываем текущие расходы - это ошибочный подход… Кредиты ведут к тому, что экономика не выдерживает", - заявил Додон
в эфире телеканала Rlive
.
По его словам, правительство решило использовать схему, которой пользовались их предшественники, не осознавая опасности такой экономической политики.
"Мы предложили изменить подход и накопить средства на расходы за счет внутренних источников, например, при помощи специальных налогов на сверхприбыли банков. Нужно также расставить приоритеты трат. Нужно изменить подход, чтобы обеспечить рост экономики", - подчеркнул Додон.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.