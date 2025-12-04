Рейтинг@Mail.ru
Молдавское правительство строит проект госбюджета на кредитах, заявил Додон - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/pravitelstvo-2059723127.html
Молдавское правительство строит проект госбюджета на кредитах, заявил Додон
Молдавское правительство строит проект госбюджета на кредитах, заявил Додон - РИА Новости, 04.12.2025
Молдавское правительство строит проект госбюджета на кредитах, заявил Додон
Правительство Молдавии разработало проект госбюджета на 2026 год, расходы планируют покрывать за счет кредитов, что ведет к еще большему обострению... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:29:00+03:00
2025-12-04T11:29:00+03:00
в мире
молдавия
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580889927_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4576b3558b533509639f4f0fdbf70901.jpg
https://ria.ru/20251202/moldavija-2059376742.html
https://ria.ru/20251203/moldaviya-2059619938.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580889927_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_e463a188ec0799419f3b05b506a20b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
Молдавское правительство строит проект госбюджета на кредитах, заявил Додон

Додон: проект госбюджета правительства Молдавии может обострить ситуацию

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии разработало проект госбюджета на 2026 год, расходы планируют покрывать за счет кредитов, что ведет к еще большему обострению экономической ситуации, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
Минфин Молдавии на этой неделе представил проект госбюджета на 2026 год, согласно которому дефицит составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов).
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экономист прокомментировал проект госбюджета Молдавии на 2026 год
2 декабря, 23:24
"Я думаю, что проблемы с бюджетом будут большими. Последние 4 года был использован подход: берем кредиты, увеличиваем дефицит, увеличиваем государственный долг и покрываем текущие расходы - это ошибочный подход… Кредиты ведут к тому, что экономика не выдерживает", - заявил Додон в эфире телеканала Rlive.
По его словам, правительство решило использовать схему, которой пользовались их предшественники, не осознавая опасности такой экономической политики.
"Мы предложили изменить подход и накопить средства на расходы за счет внутренних источников, например, при помощи специальных налогов на сверхприбыли банков. Нужно также расставить приоритеты трат. Нужно изменить подход, чтобы обеспечить рост экономики", - подчеркнул Додон.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
 
В миреМолдавияИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала