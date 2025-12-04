Рейтинг@Mail.ru
"Миллион долларов в юности": почему "вторая Шарапова" угнала на Запад
Теннис
 
17:50 04.12.2025
"Миллион долларов в юности": почему "вторая Шарапова" угнала на Запад
"Миллион долларов в юности": почему "вторая Шарапова" угнала на Запад
Очередная теннисистка простилась с Россией. Вундеркинд из нашей глубинки, выращенная нашим же бизнесменом, вложившим в нее миллион долларов только в начале... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
теннис
анастасия потапова
мария шарапова
женская теннисная ассоциация (wta)
авторы риа новости спорт
2025
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
"Миллион долларов в юности": почему "вторая Шарапова" угнала на Запад

Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии

Теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Очередная теннисистка простилась с Россией. Вундеркинд из нашей глубинки, выращенная нашим же бизнесменом, вложившим в нее миллион долларов только в начале карьеры, известила об уходе под флаг Австрии. РИА Новости Спорт рассказывает о целях Анастасии Потаповой.

Блондинка за миллион

Потапова – из тех, кого звали вундеркиндами. Теннисистка из Саратова в 12-летнем возрасте выиграла крупный юниорский турнир в Подмосковье, где на нее обратил внимание известный бизнесмен Александр Островский. Он пригласил Настю в Химки, где за год до этого открыл теннисную академию, на полное обеспечение – причем с ее первым тренером Ириной Дорониной.
Параллельно Островский занялся раскруткой юной теннисистки – тем более что этому способствовала ее внешность. Тоненькая светловолосая Потапова очень напоминала юную Марию Шарапову, как обликом и прической, так и стилем игры. Иногда навязчиво напоминала – даже стонала на корте похоже. Так, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе однажды заявила, что Потапова копирует Шарапову в каждом движении. "Учиться у лучших очень даже полезно, но про индивидуальность все-таки не стоит забывать. Пример – это хорошо, но точно копировать – лишнее", - отметила она у себя в соцсетях.
Теннис. Ролан Гаррос - 2012. Женщины. Финал - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Теннис. Ролан Гаррос - 2012. Женщины. Финал
Правда, сама Потапова говорила, что не любит, когда ее сравнивают с Шараповой. Однако разговоры про сходство со знаменитой соотечественницей усилились после того, как Потапова в 15-летнем возрасте выиграла юниорский Уимблдон и возглавила рейтинг среди сверстниц. В этом плане "копия" даже превзошла "оригинал": Шараповой этот титул не покорялся. Зато Мария в 17 лет стала победительницей Уимблдона взрослого, а в 18-летнем возрасте – первой ракеткой мира.
А вот у Потаповой взрослая карьера развивалась далеко не так стремительно. Первый серьезный успех в Женской теннисной ассоциации (WTA) пришел в 2018 году в Москве – на летнем Кубке Москвы-реки, к слову, организованном Островским, ее главным спонсором и агентом. Анастасия дошла до финала в одиночном разряде и одержала победу в паре с Верой Звонаревой. Но отсутствие более серьезных успехов, в том числе из-за травм, долгое время держало Потапову в районе конца первой сотни мирового рейтинга, а то и за ее пределами.
Прорыв состоялся только в 2022 году. Потапова завоевала в WTA первый чемпионский титул, а также показала приличную игру на ряде других турниров, благодаря чему завершила сезон 43-й ракеткой мира. В следующем году Анастасия подобралась вплотную к двадцатке сильнейших, однако решающего шага наверх сделать так и не смогла. 21-я строчка мировой классификации до сих пор остается лучшим результатом в ее карьере. Минувший же сезон теперь уже бывшая россиянка завершила на 51-м месте в рейтинге.
Российская теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Российская теннисистка Анастасия Потапова
Островский рассказывал, что вложил в Потапову в общей сложности около миллиона долларов. Вернуть же все инвестиции, по словам бизнесмена в интервью gotennis.ru, теннисистке удалось только в 22-летнем возрасте. "Это сверхвенчур такой, все и зыбко, и непонятно, - говорил Островский о финансировании юниоров. – Можно обеспечить сумасшедшие условия, но игроку не хватит желания, таланта – или, не дай бог, он травму получит". При этом про результаты Потаповой он говорил так: "Чудо и, конечно, талант игрока и желание, сверхусилия, которые прикладывала она и команда, но доля удачи действительно очень большая".

"Австрийский след" бывшего мужа

Однако рассчитывал Островский, инвестируя в Потапову, все-таки не на один юниорский Уимблдон. А она стала больше появляться на страницах светской хроники, нежели в новостях о финалах крупных турниров. Так, ее стали регулярно замечать на матчах московского футбольного "Спартака". Клуб даже приглашал ее для нанесения символического удара. А в 2023 году на турнире в американском Индиан-Уэллсе Потапова вышла на разминку в футболке "красно-белых", за что подверглась обструкции от некоторых коллег по туру – например, в то время первой ракетки мира Иги Швентек из Польши. Отреагировала и сама WTA, вынеся Анастасии предупреждение.
Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Анастасия Потапова
Всегда привлекала внимание прессы и личная жизнь яркой блондинки. В декабре 2023 года Потапова вышла замуж за российского, а впоследствии казахстанского теннисиста Александра Шевченко, которого знала с юных лет. Именно в тот момент в жизни Анастасии и возник "австрийский след": Шевченко с детства жил и тренировался в Австрии, и не было ничего удивительного в том, что и его жена стала много времени проводить в этой стране.
При этом брак двух теннисистов продлился менее года. Уже в ноябре 2024 года Потапова сообщила о разводе. Но в одиночестве девушка пробыла недолго. Вскоре ее стали замечать в команде поддержки нидерландского теннисиста Таллона Грикспора. Комментировать отношения молодые люди не стали, но осенью опубликовали совместные фотографии с отпуска на Мальдивах, после чего их роман стал секретом Полишинеля. А в конце ноября Грикспор вместе с возлюбленной приехал в Россию на показательный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". Не испугался даже осуждения главы МИД Нидерландов.
Светлана Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"В Европе нет развития личности, как в Москве": честная беседа с Кузнецовой
6 октября, 14:40
И все же объявление Потаповой о смене гражданства стало неожиданностью. Еще несколько дней назад в Санкт-Петербурге она рассказывала, что всегда была командным игроком и выражала надежду, что "в скором времени все изменится". Все подумали, что Анастасия имеет в виду возвращение российских сборных в международные турниры. Но в четверг Потапова опубликовала в соцсетях сообщение на английском языке, в котором сообщила, что с нового года будет представлять свою новую родину – Австрию.
Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко
Вряд ли ее решение связано с желанием играть за австрийскую сборную. Дело в том, что Потапова выступала за команду России в Кубке Билли Джин Кинг (ранее – Кубок Федерации). А правила Международной федерации тенниса (ITF) исключают возможность представлять в этом турнире новую сборную после смены гражданства. Из этого следует, что и на Олимпиаду путь для Потаповой "заказан" - ведь по правилам квоту на Игры ITF выдает только тем игрокам, которые провели определенное количество матчей за сборную в Кубке Дэвиса (у мужчин) или Кубке Билли Джин Кинг (у женщин).
Правда, есть ситуации, в которых возможны исключения – например, когда российских теннисистов, отстраненных от командных турниров, допускали до Олимпиады в Париже. Но вряд ли под какие-либо особые условия для олимпийского допуска попадет теперь уже австриячка Потапова. Так что спортивных выгод от смены гражданства Анастасия не получит.
Мария Шарапова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Полюбила нытика из НБА: свадьбу Шараповой сорвала одна фраза
25 июня, 10:15
А вот житейские – возможно. Профессиональные теннисисты много путешествуют. Делать это в нынешней ситуации, когда гражданам России многие западные страны неохотно выдают визы, а некоторые вообще к себе не пускают, с австрийским паспортом проще. Наконец, из Вены до Амстердама, где живет бойфренд Потаповой, рукой подать. Но это уже личное дело спортсменки и ее решение, на которое она имеет право. А российский теннис от ее ухода вряд ли сильно пострадает. Наша страна богата на теннисные таланты, недавний олимпийский успех Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер тому доказательство.
 
Теннис Анастасия Потапова Мария Шарапова Женская теннисная ассоциация (WTA) Авторы РИА Новости Спорт
 
