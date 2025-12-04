https://ria.ru/20251204/potapova-2059755010.html
Журова не осуждает Потапову за смену гражданства
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не может осудить теннисистку Анастасию Потапову за смену спортивного гражданства с российского на австрийское.
"В каждом виде спорта есть свои нюансы и возможности для спортсменов. 15-20 лет назад на это никто не обращал особо внимания. А теннисисты с раннего детства не живут в России
. Большинство начинает зарабатывать рейтинги начиная с 10 лет. Если они не будут этого делать, никогда не дойдут до турниров Большого шлема. Это невозможно, если с 10 лет ты не живешь за границей и не участвуешь там в рейтинговых соревнованиях. Это не потому, что у нас нет условий в стране, а потому что у нас нет турниров, которые дают рейтинг", - сказала Журова
Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)
и восьмое среди россиянок.
"И если ее сейчас спросить, потратила ли Россия на нее деньги, она, скорее всего, скажет нет. Мы не можем ей предъявить. Теннис в основном поддерживается только родителями. Этот вид спорта вообще вне гражданства у всех. Только на Кубке Дэвиса и Олимпиадах оно всплывает. И болеют не за страну, а за спортсмена. Я не могу ее осудить, потому что она, скорее всего, жила в Австрии все время", - добавила собеседница агентства.