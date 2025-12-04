Рейтинг@Mail.ru
Журова не осуждает Потапову за смену гражданства
Теннис
 
13:17 04.12.2025
Журова не осуждает Потапову за смену гражданства
Журова не осуждает Потапову за смену гражданства
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не может осудить теннисистку Анастасию Потапову за смену... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Журова не осуждает Потапову за смену гражданства

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что не может осудить теннисистку Анастасию Потапову за смену спортивного гражданства с российского на австрийское.
Потапова в четверг в своем Telegram-канале объявила, что со следующего сезона будет представлять Австрию.
"В каждом виде спорта есть свои нюансы и возможности для спортсменов. 15-20 лет назад на это никто не обращал особо внимания. А теннисисты с раннего детства не живут в России. Большинство начинает зарабатывать рейтинги начиная с 10 лет. Если они не будут этого делать, никогда не дойдут до турниров Большого шлема. Это невозможно, если с 10 лет ты не живешь за границей и не участвуешь там в рейтинговых соревнованиях. Это не потому, что у нас нет условий в стране, а потому что у нас нет турниров, которые дают рейтинг", - сказала Журова.
Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и восьмое среди россиянок.
"И если ее сейчас спросить, потратила ли Россия на нее деньги, она, скорее всего, скажет нет. Мы не можем ей предъявить. Теннис в основном поддерживается только родителями. Этот вид спорта вообще вне гражданства у всех. Только на Кубке Дэвиса и Олимпиадах оно всплывает. И болеют не за страну, а за спортсмена. Я не могу ее осудить, потому что она, скорее всего, жила в Австрии все время", - добавила собеседница агентства.
ТеннисСпортАвстрияРоссияАнастасия ПотаповаСветлана ЖуроваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Госдума РФ
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
