Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии
Теннис
 
12:26 04.12.2025
Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии
Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии
Российская теннисистка Анастасия Потапова объявила, что со следующего сезона будет представлять Австрию. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
спорт, анастасия потапова, австрия
Теннис, Спорт, Анастасия Потапова, Австрия
Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии

Теннисистка Анастасия Потапова с нового сезона будет представлять Австрию

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова объявила, что со следующего сезона будет представлять Австрию.
«
"Я рада сообщить вам всем, что моя заявка на гражданство была одобрена правительством Австрии. Австрия - это место, которое я люблю, она невероятно гостеприимна, и я чувствую себя там абсолютно как дома. Я обожаю бывать в Вене и с нетерпением жду, когда смогу сделать ее своим вторым домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере", - написала Потапова в Telegram-канале.
Камилла Рахимова
Российская теннисистка будет выступать под флагом Узбекистана
1 декабря, 14:47
 
Теннис Спорт Анастасия Потапова Австрия
 
