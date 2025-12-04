Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии

«

"Я рада сообщить вам всем, что моя заявка на гражданство была одобрена правительством Австрии. Австрия - это место, которое я люблю, она невероятно гостеприимна, и я чувствую себя там абсолютно как дома. Я обожаю бывать в Вене и с нетерпением жду, когда смогу сделать ее своим вторым домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере", - написала Потапова в Telegram-канале.