Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии
Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии - 04.12.2025
Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии
Российская теннисистка Анастасия Потапова объявила, что со следующего сезона будет представлять Австрию. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
австрия
Теннисистка Анастасия Потапова с нового сезона будет представлять Австрию