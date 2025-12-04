Рейтинг@Mail.ru
Посольство России заявило о желании Лондона сорвать переговоры по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
21:45 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/posolstvo-2059910721.html
Посольство России заявило о желании Лондона сорвать переговоры по Украине
Посольство России заявило о желании Лондона сорвать переговоры по Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Посольство России заявило о желании Лондона сорвать переговоры по Украине
Посольство РФ в Великобритании, комментируя новые британские санкции и доклад о гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес, подчеркнуло, что налицо стремление... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T21:45:00+03:00
2025-12-04T21:45:00+03:00
Посольство России заявило о желании Лондона сорвать переговоры по Украине

Посольство РФ: Лондон докладом о Стерджес пытается сорвать переговоры по Украине

ЛОНДОН, 4 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании, комментируя новые британские санкции и доклад о гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес, подчеркнуло, что налицо стремление Лондона сорвать переговорный процесс по Украине.
Ранее в четверг власти Великобритании опубликовали выводы официального расследования гибели Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери. В посольстве подчеркнули, что авторы доклада вновь пытаются возложить ответственность за химическую провокацию в Солсбери на Россию.
"Совершенно ясно, какие цели преследуют в данном случае британские власти. Налицо явное стремление сорвать набирающий обороты переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Публикация доклада расследования совпала с ухудшением положения Киева и провалами ВСУ на фронте. Своим новым антироссийским поступком Лондон еще дальше отстраняет себя от ключевого политического процесса", - говорится в комментарии дипмиссии.
Великобритания в четверг также ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС РФ, трех сотрудников организации и еще восьми россиян в рамках новых санкций.
Скрипалям не дали участвовать в расследовании гибели Стерджес, заявил Келин
