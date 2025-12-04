Посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии

"Посол России А.В. Келин посетил МИД Соединенного Королевства, где категорически отверг безосновательные и бессмысленные обвинения, в том числе направленные против президента Российской Федерации... В связи с объявленными одновременно очередными нелегитимными ограничительными мерами против нашей страны было указано, что Россия оставляет за собой право на ответные действия", - говорится в комментарии посольства.