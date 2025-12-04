Посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии

ЛОНДОН, 4 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании, комментируя санкции Лондона против ГРУ и 11 физлиц, заявило, что новые ограничения нелегитимны, Москва оставляет за собой право на ответные меры.
Ранее в британском МИД заявили, что посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в связи с выдвинутыми обвинениями в проведении "кампании враждебных действий против Великобритании". Кроме того, Великобритания в четверг ввела ограничения против Главного управления Генштаба ВС РФ, трех сотрудников организации и еще восьми россиян в рамках новых санкций.
"Посол России А.В. Келин посетил МИД Соединенного Королевства, где категорически отверг безосновательные и бессмысленные обвинения, в том числе направленные против президента Российской Федерации... В связи с объявленными одновременно очередными нелегитимными ограничительными мерами против нашей страны было указано, что Россия оставляет за собой право на ответные действия", - говорится в комментарии посольства.