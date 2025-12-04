https://ria.ru/20251204/posolstvo-2059799111.html
Посольство России заявило о проблемах с выплатами пенсий в Болгарии
Посольство России заявило о проблемах с выплатами пенсий в Болгарии - РИА Новости, 04.12.2025
Посольство России заявило о проблемах с выплатами пенсий в Болгарии
Посольство России заявило о проблемах с выплатами российских пенсий в Болгарии из-за отсутствия необходимых решений со стороны Софии. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:52:00+03:00
2025-12-04T15:52:00+03:00
2025-12-04T15:55:00+03:00
в мире
болгария
россия
софия (город)
газпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
https://ria.ru/20251123/bolgarija-2056888007.html
https://ria.ru/20251122/tramp-2056858975.html
болгария
россия
софия (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия, софия (город), газпромбанк
В мире, Болгария, Россия, София (город), Газпромбанк
Посольство России заявило о проблемах с выплатами пенсий в Болгарии
Посольство России заявило о проблемах с выплатами российских пенсий в Болгарии
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Посольство России заявило
о проблемах с выплатами российских пенсий в Болгарии из-за отсутствия необходимых решений со стороны Софии.
"Из-за введения Евросоюзом незаконных санкций в отношении "Газпромбанка
", ответственного за зарубежные транзакции, более шести тысяч проживающих в Болгарии
человек остались без российских пенсий. Мы знаем, что для большинства данные выплаты являются единственным источником средств к существованию", - говорится
в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Отмечается, что к июлю российская сторона нашла альтернативную кредитно-финансовую организацию для возобновления платежей, однако для этого требовалось подтверждение властей Болгарии.
"По прошествии более чем пяти месяцев ответ от компетентного болгарского органа – национального страхового института – так и не был получен, несмотря на то, что пенсионные выплаты выведены из-под антироссийских рестрикций, а многие из потерпевших давно являются гражданами Республики Болгарии", - добавило посольство.
Как подчеркивает дипмиссия, из-за неполучения пенсионных выплат россияне направили ей многочисленные обращения.
"Исходим из того, что создавшаяся проблема носит исключительно социально-гуманитарный характер, а болгарские власти сделают всё возможное для скорейшего возобновления платежей", - указано в сообщении посольства.