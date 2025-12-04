Посольство России заявило о проблемах с выплатами пенсий в Болгарии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство России Посольство России заявило о проблемах с выплатами российских пенсий в Болгарии из-за отсутствия необходимых решений со стороны Софии.

"Из-за введения Евросоюзом незаконных санкций в отношении " Газпромбанка ", ответственного за зарубежные транзакции, более шести тысяч проживающих в Болгарии человек остались без российских пенсий. Мы знаем, что для большинства данные выплаты являются единственным источником средств к существованию", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Отмечается, что к июлю российская сторона нашла альтернативную кредитно-финансовую организацию для возобновления платежей, однако для этого требовалось подтверждение властей Болгарии.

"По прошествии более чем пяти месяцев ответ от компетентного болгарского органа – национального страхового института – так и не был получен, несмотря на то, что пенсионные выплаты выведены из-под антироссийских рестрикций, а многие из потерпевших давно являются гражданами Республики Болгарии", - добавило посольство.

Как подчеркивает дипмиссия, из-за неполучения пенсионных выплат россияне направили ей многочисленные обращения.