Рейтинг@Mail.ru
Посольство России заявило о проблемах с выплатами пенсий в Болгарии - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 04.12.2025 (обновлено: 15:55 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/posolstvo-2059799111.html
Посольство России заявило о проблемах с выплатами пенсий в Болгарии
Посольство России заявило о проблемах с выплатами пенсий в Болгарии - РИА Новости, 04.12.2025
Посольство России заявило о проблемах с выплатами пенсий в Болгарии
Посольство России заявило о проблемах с выплатами российских пенсий в Болгарии из-за отсутствия необходимых решений со стороны Софии. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:52:00+03:00
2025-12-04T15:55:00+03:00
в мире
болгария
россия
софия (город)
газпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
https://ria.ru/20251123/bolgarija-2056888007.html
https://ria.ru/20251122/tramp-2056858975.html
болгария
россия
софия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, россия, софия (город), газпромбанк
В мире, Болгария, Россия, София (город), Газпромбанк
Посольство России заявило о проблемах с выплатами пенсий в Болгарии

Посольство России заявило о проблемах с выплатами российских пенсий в Болгарии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство России заявило о проблемах с выплатами российских пенсий в Болгарии из-за отсутствия необходимых решений со стороны Софии.
"Из-за введения Евросоюзом незаконных санкций в отношении "Газпромбанка", ответственного за зарубежные транзакции, более шести тысяч проживающих в Болгарии человек остались без российских пенсий. Мы знаем, что для большинства данные выплаты являются единственным источником средств к существованию", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Флаги Болгарии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Болгарии прокомментировали планы по созданию новой военной базы НАТО
23 ноября, 08:14
Отмечается, что к июлю российская сторона нашла альтернативную кредитно-финансовую организацию для возобновления платежей, однако для этого требовалось подтверждение властей Болгарии.
"По прошествии более чем пяти месяцев ответ от компетентного болгарского органа – национального страхового института – так и не был получен, несмотря на то, что пенсионные выплаты выведены из-под антироссийских рестрикций, а многие из потерпевших давно являются гражданами Республики Болгарии", - добавило посольство.
Как подчеркивает дипмиссия, из-за неполучения пенсионных выплат россияне направили ей многочисленные обращения.
"Исходим из того, что создавшаяся проблема носит исключительно социально-гуманитарный характер, а болгарские власти сделают всё возможное для скорейшего возобновления платежей", - указано в сообщении посольства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Премьер Болгарии рассказал, как относится к мирной инициативе Трампа
22 ноября, 22:51
 
В миреБолгарияРоссияСофия (город)Газпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала