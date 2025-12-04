Рейтинг@Mail.ru
Польша в случае вхождения в G20 будет там восьмой по уровню безработицы
13:27 04.12.2025
Польша в случае вхождения в G20 будет там восьмой по уровню безработицы
в мире, польша, юар, турция, марко рубио, большая двадцатка
В мире, Польша, ЮАР, Турция, Марко Рубио, Большая двадцатка
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Польша в случае вступления в "Большую двадцатку" окажется восьмой страной там по величине безработицы, уступая по этому показателю ЮАР, Турции и крупнейшим европейским экономикам - Россия же на сегодня страна с минимальным уровнем безработицы среди государств объединения, показал анализ РИА Новости открытых данных.
Как ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, которого цитируют польские СМИ, страна в декабре следующего года примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки" и войдет в состав объединения.
Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Делегация России примет участие в встрече представителей G20 в Вашингтоне
Вчера, 09:21
Безработица в странах G20 сейчас в среднем составляет 6,4%. Польша в случае вступления в объединение с показателем в 5,6% заняла бы восьмую строчку среди стран с самым высоким ее уровнем. На первом месте располагается ЮАР (31,9%), на втором - Турция (8,5%), на третьем - Франция (7,7%).
Также в первую десятку входят Аргентина (7,6%), Канада (6,9%), Германия (6,3%), Италия (6%), Бразилия (5,4%, девятое место) и Индия (5,2%, десятое).
При этом Россия - страна с самой низкой безработицей в "Большой двадцатке" - 2,2%. Сопоставимый по величине уровень зафиксирован в Японии, Южной Корее и Мексике (все - по 2,6%).
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Рубль показал наибольшее укрепление к доллару среди валют G20
1 декабря, 11:01
 
В миреПольшаЮАРТурцияМарко РубиоБольшая двадцатка
 
 
