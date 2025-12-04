Польша в случае вхождения в G20 будет там восьмой по уровню безработицы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Польша в случае вступления в "Большую двадцатку" окажется восьмой страной там по величине безработицы, уступая по этому показателю ЮАР, Турции и крупнейшим европейским экономикам - Россия же на сегодня страна с минимальным уровнем безработицы среди государств объединения, показал анализ РИА Новости открытых данных.