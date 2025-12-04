https://ria.ru/20251204/polsha-2059757805.html
Польша в случае вхождения в G20 будет там восьмой по уровню безработицы
Польша в случае вхождения в G20 будет там восьмой по уровню безработицы - РИА Новости, 04.12.2025
Польша в случае вхождения в G20 будет там восьмой по уровню безработицы
Польша в случае вступления в "Большую двадцатку" окажется восьмой страной там по величине безработицы, уступая по этому показателю ЮАР, Турции и крупнейшим... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:27:00+03:00
2025-12-04T13:27:00+03:00
2025-12-04T13:29:00+03:00
в мире
польша
юар
турция
марко рубио
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg
https://ria.ru/20251204/delegatsija-2059693620.html
https://ria.ru/20251201/rubl-2058871620.html
польша
юар
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_02956838993528d092799c34fbda4a12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, юар, турция, марко рубио, большая двадцатка
В мире, Польша, ЮАР, Турция, Марко Рубио, Большая двадцатка
Польша в случае вхождения в G20 будет там восьмой по уровню безработицы
РИА Новости: Польша в случае вхождения в G20 будет там 8-й по уровню безработицы