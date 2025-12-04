Рейтинг@Mail.ru
В Пензе нашли подростков, демонстративно сжигавших религиозную книгу - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/politsiya-2059722086.html
В Пензе нашли подростков, демонстративно сжигавших религиозную книгу
В Пензе нашли подростков, демонстративно сжигавших религиозную книгу - РИА Новости, 04.12.2025
В Пензе нашли подростков, демонстративно сжигавших религиозную книгу
Полицейские нашли троих подростков в Пензе после появления в интернете видеозаписи, где они пытаются сжечь книгу религиозного содержания, к уголовной... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:24:00+03:00
2025-12-04T11:24:00+03:00
происшествия
пенза
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251128/zakljuchenie-2058259581.html
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пенза, россия
Происшествия, Пенза, Россия
В Пензе нашли подростков, демонстративно сжигавших религиозную книгу

Полиция в Пензе нашла демонстративно сжигавших религиозную книгу подростков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости. Полицейские нашли троих подростков в Пензе после появления в интернете видеозаписи, где они пытаются сжечь книгу религиозного содержания, к уголовной ответственности их не привлекут, сообщили в региональном УМВД.
"В ходе мониторинга сети интернет полицейские выявили видеозапись, на которой зафиксировано, как несколько подростков демонстративно пытаются сжечь книгу религиозного содержания. Оперативники центра по противодействию экстремизму и сотрудники ПДН УМВД России по городу Пензе в кратчайшие сроки установили всех участников инцидента. Ими оказались двое 15-летних школьников и учащийся колледжа", - говорится в сообщении.
Подростков пригласили вместе с родителями в отдел полиции для разбирательства. В УМВД объяснили, что так как они не достигли возраста уголовной ответственности за совершенное преступление, материалы переданы в местную комиссию по делам несовершеннолетних.
В отношении родителей полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", добавили в пензенском управлении МВД.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Пензе экс-главу миграционного управления УМВД будут судить за взятки
28 ноября, 09:39
 
ПроисшествияПензаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала