В Пензе нашли подростков, демонстративно сжигавших религиозную книгу

САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости. Полицейские нашли троих подростков в Пензе после появления в интернете видеозаписи, где они пытаются сжечь книгу религиозного содержания, к уголовной ответственности их не привлекут, сообщили в региональном УМВД.

Подростков пригласили вместе с родителями в отдел полиции для разбирательства. В УМВД объяснили, что так как они не достигли возраста уголовной ответственности за совершенное преступление, материалы переданы в местную комиссию по делам несовершеннолетних.