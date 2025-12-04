https://ria.ru/20251204/politsiya-2059722086.html
В Пензе нашли подростков, демонстративно сжигавших религиозную книгу
Полицейские нашли троих подростков в Пензе после появления в интернете видеозаписи, где они пытаются сжечь книгу религиозного содержания, к уголовной... РИА Новости, 04.12.2025
САРАТОВ, 4 дек - РИА Новости. Полицейские нашли троих подростков в Пензе после появления в интернете видеозаписи, где они пытаются сжечь книгу религиозного содержания, к уголовной ответственности их не привлекут, сообщили в региональном УМВД.
"В ходе мониторинга сети интернет полицейские выявили видеозапись, на которой зафиксировано, как несколько подростков демонстративно пытаются сжечь книгу религиозного содержания. Оперативники центра по противодействию экстремизму и сотрудники ПДН УМВД России по городу Пензе
в кратчайшие сроки установили всех участников инцидента. Ими оказались двое 15-летних школьников и учащийся колледжа", - говорится в сообщении
.
Подростков пригласили вместе с родителями в отдел полиции для разбирательства. В УМВД объяснили, что так как они не достигли возраста уголовной ответственности за совершенное преступление, материалы переданы в местную комиссию по делам несовершеннолетних.
В отношении родителей полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ
"Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", добавили в пензенском управлении МВД.