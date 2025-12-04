Новую поликлинику открыли в Тобольске в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Новая поликлиника открылась в Тобольске, проект реализован в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В подгорной части Тобольска открылась и уже принимает жителей новая поликлиника. Проект реализован в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Благодаря совместной работе медиков и муниципалитета в Тобольске появился объект, который позволит людям получать помощь рядом с домом", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, открытие поликлиники в этой части города - важный шаг, так как вопрос доступности медицины здесь был особенно чувствительным.