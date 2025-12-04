Рейтинг@Mail.ru
Новую поликлинику открыли в Тобольске в Тюменской области - РИА Новости, 04.12.2025
Тюменская область
Тюменская область
 
18:02 04.12.2025
Новую поликлинику открыли в Тобольске в Тюменской области
Новую поликлинику открыли в Тобольске в Тюменской области - РИА Новости, 04.12.2025
Новую поликлинику открыли в Тобольске в Тюменской области
Новая поликлиника открылась в Тобольске, проект реализован в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и... РИА Новости, 04.12.2025
тюменская область
тобольск
тюменская область
александр моор
тобольск, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тобольск, Тюменская область, Александр Моор
Новую поликлинику открыли в Тобольске в Тюменской области

В Тобольске открылась новая поликлиника

© РИА Новости / Александр Моор/Telegram
Открытие новой поликлиники в Тобольске - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Александр Моор/Telegram
Открытие новой поликлиники в Тобольске
ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Новая поликлиника открылась в Тобольске, проект реализован в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"В подгорной части Тобольска открылась и уже принимает жителей новая поликлиника. Проект реализован в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Благодаря совместной работе медиков и муниципалитета в Тобольске появился объект, который позволит людям получать помощь рядом с домом", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, открытие поликлиники в этой части города - важный шаг, так как вопрос доступности медицины здесь был особенно чувствительным.
Новая поликлиника усилила амбулаторное звено Областной больницы №3. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров оборудовали кабинеты первичной, специализированной и стоматологической помощи для взрослых и детей, есть дневной стационар, физиотерапия, аптечный пункт, продумана доступность для маломобильных пациентов. Поликлиника сможет обслуживать более 20 тысяч человек, плановая мощность – до 177 посещений в смену.
Более 500 тыс тюменцев прошли медосмотр с начала 2025 года
30 сентября, 17:48
Более 500 тыс тюменцев прошли медосмотр с начала 2025 года
30 сентября, 17:48
 
Тюменская область Тобольск Тюменская область Александр Моор
 
 
