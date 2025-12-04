https://ria.ru/20251204/poliklinika-2059858426.html
Новую поликлинику открыли в Тобольске в Тюменской области
Новую поликлинику открыли в Тобольске в Тюменской области - РИА Новости, 04.12.2025
Новую поликлинику открыли в Тобольске в Тюменской области
Новая поликлиника открылась в Тобольске, проект реализован в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и... РИА Новости, 04.12.2025
ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Новая поликлиника открылась в Тобольске, проект реализован в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
"В подгорной части Тобольска открылась и уже принимает жителей новая поликлиника. Проект реализован в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Благодаря совместной работе медиков и муниципалитета в Тобольске появился объект, который позволит людям получать помощь рядом с домом", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, открытие поликлиники в этой части города - важный шаг, так как вопрос доступности медицины здесь был особенно чувствительным.
Новая поликлиника усилила амбулаторное звено Областной больницы №3. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров оборудовали кабинеты первичной, специализированной и стоматологической помощи для взрослых и детей, есть дневной стационар, физиотерапия, аптечный пункт, продумана доступность для маломобильных пациентов. Поликлиника сможет обслуживать более 20 тысяч человек, плановая мощность – до 177 посещений в смену.