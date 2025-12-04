Воробьев: в Подмосковье планируют перевести до 25% медуслуг в телемедицину

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется перевести до 25% медицинских услуг в телемедицину и дистанционный формат.

"У нас в Подмосковье на поликлиники приходится 50-55 миллионов посещений в год. Наша задача минимум 20%, а, может быть, 25% - пока восемь с половиной - перевести в телемедицину и в услуги дистанционные", - сказал Воробьев в интервью на радио "Комсомольская правда".

Губернатор пояснил, что речь идет, в том числе, об автоматическом продлении льготных лекарств: по его словам, около 700 тысяч человек смогут не посещать поликлинику для продления рецепта, поскольку врачи, имея всю необходимую информацию о пациентах, смогут оформлять продление автоматически.

"Мы видим, что огромная часть времени, людей, которые приходят в поликлиники, и сил, которые тратят врачи - это различные справки, бумаги, выписки и прочие вещи… Речь не о том, чтобы заменить врача, речь о том, чтобы врач был освобожден от ненужной рутины, от вещей, которые, собственно говоря, не предполагают его высокую компетенцию", - добавил Воробьев.