04.12.2025
Новости Подмосковья
 
22:47 04.12.2025
Воробьев: в Подмосковье планируют перевести до 25% медуслуг в телемедицину
Воробьев: в Подмосковье планируют перевести до 25% медуслуг в телемедицину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется перевести до 25% медицинских услуг в телемедицину и дистанционный формат. РИА Новости, 04.12.2025
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется перевести до 25% медицинских услуг в телемедицину и дистанционный формат.
"У нас в Подмосковье на поликлиники приходится 50-55 миллионов посещений в год. Наша задача минимум 20%, а, может быть, 25% - пока восемь с половиной - перевести в телемедицину и в услуги дистанционные", - сказал Воробьев в интервью на радио "Комсомольская правда".
Губернатор пояснил, что речь идет, в том числе, об автоматическом продлении льготных лекарств: по его словам, около 700 тысяч человек смогут не посещать поликлинику для продления рецепта, поскольку врачи, имея всю необходимую информацию о пациентах, смогут оформлять продление автоматически.
"Мы видим, что огромная часть времени, людей, которые приходят в поликлиники, и сил, которые тратят врачи - это различные справки, бумаги, выписки и прочие вещи… Речь не о том, чтобы заменить врача, речь о том, чтобы врач был освобожден от ненужной рутины, от вещей, которые, собственно говоря, не предполагают его высокую компетенцию", - добавил Воробьев.
Он отметил, что регион вместе с федеральным центром ищет новые возможности для развития телемедицины и повышения удобства услуг для жителей. Он подчеркнул, что дистанционные технологии не заменят врача, однако их сочетание с традиционными приемами, по его словам, позволяет разгрузить первичное звено поликлиник.
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
 
 
