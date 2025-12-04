Рейтинг@Mail.ru
Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% за 2025 год
Новости Подмосковья
 
22:27 04.12.2025
Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% за 2025 год
Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% за 2025 год - РИА Новости, 04.12.2025
Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% за 2025 год
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что детская смертность в стационарах Подмосковья за 2025 год снизилась на 20%, в целом в регионе этот... РИА Новости, 04.12.2025
новости подмосковья
андрей воробьев
андрей воробьев
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев
Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% за 2025 год

Воробьев: смертность детей в стационарах Подмосковья уменьшилась на 20%

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что детская смертность в стационарах Подмосковья за 2025 год снизилась на 20%, в целом в регионе этот показатель уменьшился на 7,8%.
"Вот сейчас заканчивается год, и я могу сказать, что детская смертность в этом году - на 1 декабря - у нас снизилась на 20% за год, в стационарах. А вообще, детская смертность по региону снизилась на 7,8%", - сказал Воробьев в интервью на радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что большую роль в данном случае сыграл научно-клинический центр имени Рошаля, который начал свою работу чуть больше года назад.
"В Подмосковье не было отдельной высокотехнологичной клиники. Но вот однажды с аргументами, с цифрами, с проектом я пришел к нашему президенту (Владимиру Путину - ред.), где состоялся обстоятельный разговор. И в весьма сложное время Владимир Владимирович нас поддержал. И родился госпиталь, научный центр имени Леонида Михайловича Рошаля - человека, который 20 лет посвятил спасению, лечению детей у нас в Подмосковье", - добавил Воробьев.
Он также рассказал, что научный центр проводит не менее 80 сложных операций в сутки. Воробьев также в эфире поблагодарил врачей центра за их работу.
Врач-отоларинголог просматривает запись осмотра уха пациента - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Минздрав Подмосковья передал 39 ЛОР-аппаратов больницам за 2025 год
2 декабря, 15:25
 
Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
