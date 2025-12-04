https://ria.ru/20251204/podmoskove-2059915550.html
Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% за 2025 год
Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% за 2025 год - РИА Новости, 04.12.2025
Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% за 2025 год
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что детская смертность в стационарах Подмосковья за 2025 год снизилась на 20%, в целом в регионе этот... РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что детская смертность в стационарах Подмосковья за 2025 год снизилась на 20%, в целом в регионе этот показатель уменьшился на 7,8%.
"Вот сейчас заканчивается год, и я могу сказать, что детская смертность в этом году - на 1 декабря - у нас снизилась на 20% за год, в стационарах. А вообще, детская смертность по региону снизилась на 7,8%", - сказал Воробьев в интервью на радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что большую роль в данном случае сыграл научно-клинический центр имени Рошаля, который начал свою работу чуть больше года назад.
"В Подмосковье не было отдельной высокотехнологичной клиники. Но вот однажды с аргументами, с цифрами, с проектом я пришел к нашему президенту (Владимиру Путину - ред.), где состоялся обстоятельный разговор. И в весьма сложное время Владимир Владимирович нас поддержал. И родился госпиталь, научный центр имени Леонида Михайловича Рошаля - человека, который 20 лет посвятил спасению, лечению детей у нас в Подмосковье", - добавил Воробьев.
Он также рассказал, что научный центр проводит не менее 80 сложных операций в сутки. Воробьев также в эфире поблагодарил врачей центра за их работу.