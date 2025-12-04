https://ria.ru/20251204/podmoskove-2059794759.html
МВД показало режим детей в рехабе, работников которого подозревают в пытках
МВД показало режим детей в рехабе, работников которого подозревают в пытках - РИА Новости, 04.12.2025
МВД показало режим детей в рехабе, работников которого подозревают в пытках
Постояльцы реабилитационного центра в Подмосковье, где их незаконно удерживали, должны были каждый день молиться, медитировать и выписывать по два-три слова из... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:39:00+03:00
2025-12-04T15:39:00+03:00
2025-12-04T15:39:00+03:00
московская область (подмосковье)
егорьевск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059784850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9a2938ffdfdd3bd2d29eb931fac07ea.jpg
https://ria.ru/20251127/rekhab-2057942691.html
https://ria.ru/20251127/proisshestviya--2057774805.html
московская область (подмосковье)
егорьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059784850_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_641ba84658d0ea23d70de69ab651bfd5.jpg
Кадры оперативных мероприятий в одном из подмосковных рехабов
Кадры оперативных мероприятий в одном из подмосковных рехабов, сотрудники которого незаконно удерживали пациентов, истязали и лишали воды и пищи, опубликовало МВД.
2025-12-04T15:39
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), егорьевск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД показало режим детей в рехабе, работников которого подозревают в пытках
МВД: постояльцев рехаба в Подмосковье заставляли каждый день медитировать
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Постояльцы реабилитационного центра в Подмосковье, где их незаконно удерживали, должны были каждый день молиться, медитировать и выписывать по два-три слова из словаря и давать им определения, кадры проверки центра и плана дня показали в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
На кадрах проверки реабилитационного центра, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, что центр находится в трехэтажном коттедже с высоким каменным забором. Внутри - гостиная с несколькими диванами, большим телевизором, магнитной доской и камерой видеонаблюдения, спальня на 10 человек с двухъярусными деревянными кроватями и ванная комната.
Кроме того, на кадрах запечатлен план дня постояльцев центра, согласно которому, каждый день утром и вечером они должны были молиться и медитировать, читать по две-три страницы книги, выписывать из словаря по два-три слова и давать им определения, а также работать над дефектами, быть полезными двум-трем людям и участвовать во всех мероприятиях.
По предварительным данным, работники реабилитационного центра "СеРЦА", расположенного в деревне Малое Видное (Ленинский городской округ), незаконно удерживали постояльцев, лишая их возможности свободно передвигаться, а также систематически применяли насилие, ограничивали в пище и воде. По данному факту возбуждено дело по статье о незаконном лишении свободы. Задержаны четверо сотрудников центра, в том числе генеральный и финансовый директора.
Аналогичная ситуация выявлена в реабилитационном центре АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновская муниципального округа Егорьевск
. По факту противоправных действий четверых сотрудников также заведено дело о незаконном лишении свободы.
Всех восьмерых следствие попросило отправить в СИЗО.