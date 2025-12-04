МВД показало режим детей в рехабе, работников которого подозревают в пытках

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Постояльцы реабилитационного центра в Подмосковье, где их незаконно удерживали, должны были каждый день молиться, медитировать и выписывать по два-три слова из словаря и давать им определения, кадры проверки центра и плана дня показали в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

На кадрах проверки реабилитационного центра, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, что центр находится в трехэтажном коттедже с высоким каменным забором. Внутри - гостиная с несколькими диванами, большим телевизором, магнитной доской и камерой видеонаблюдения, спальня на 10 человек с двухъярусными деревянными кроватями и ванная комната.

Кроме того, на кадрах запечатлен план дня постояльцев центра, согласно которому, каждый день утром и вечером они должны были молиться и медитировать, читать по две-три страницы книги, выписывать из словаря по два-три слова и давать им определения, а также работать над дефектами, быть полезными двум-трем людям и участвовать во всех мероприятиях.

По предварительным данным, работники реабилитационного центра "СеРЦА", расположенного в деревне Малое Видное (Ленинский городской округ), незаконно удерживали постояльцев, лишая их возможности свободно передвигаться, а также систематически применяли насилие, ограничивали в пище и воде. По данному факту возбуждено дело по статье о незаконном лишении свободы. Задержаны четверо сотрудников центра, в том числе генеральный и финансовый директора.

Аналогичная ситуация выявлена в реабилитационном центре АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновская муниципального округа Егорьевск . По факту противоправных действий четверых сотрудников также заведено дело о незаконном лишении свободы.