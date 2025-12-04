Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали сотрудников сети рехабов по подозрению в пытках - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 04.12.2025 (обновлено: 16:12 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/podmoskove-2059748314.html
В Подмосковье задержали сотрудников сети рехабов по подозрению в пытках
В Подмосковье задержали сотрудников сети рехабов по подозрению в пытках - РИА Новости, 04.12.2025
В Подмосковье задержали сотрудников сети рехабов по подозрению в пытках
В Подмосковье задержали сотрудников рехабов по подозрению в незаконном удержании постояльцев, сообщила старший помощник главы подмосковного главка СК России... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:56:00+03:00
2025-12-04T16:12:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
егорьевск
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059784850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9a2938ffdfdd3bd2d29eb931fac07ea.jpg
https://ria.ru/20251128/podmoskove-2058507882.html
https://ria.ru/20251127/rekhab-2057942691.html
https://ria.ru/20251128/rekhab-2058476044.html
https://ria.ru/20251127/proisshestviya--2057774805.html
россия
московская область (подмосковье)
егорьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры оперативных мероприятий в одном из подмосковных рехабов
Кадры оперативных мероприятий в одном из подмосковных рехабов, сотрудники которого незаконно удерживали пациентов, истязали и лишали воды и пищи, опубликовало МВД.
2025-12-04T12:56
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059784850_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_641ba84658d0ea23d70de69ab651bfd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), егорьевск, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали сотрудников сети рехабов по подозрению в пытках

СК: 8 сотрудников рехабов в Подмосковье задержали по подозрению в пытках

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Подмосковье задержали сотрудников рехабов по подозрению в незаконном удержании постояльцев, сообщила старший помощник главы подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Возбуждено два уголовных дела о незаконном лишении свободы постояльцев в реабилитационном центре в Егорьевске (часть 3 статьи 127 УК России) и аналогичном учреждении, расположенном в Ленинском городском округе (пункты "а, в, г, ж" части 2 статьи 127 УК России). По уголовным делам задержаны восемь сотрудников реабилитационных центров", — сказала она.
Владелица подмосковного рехаба Анна Хоботова - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Организатора рехаба для подростков в Подмосковье арестовали до 22 января
28 ноября, 20:49
По данным следствия, сотрудники рехабов удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости. Подозреваемые устанавливали режим и правила пребывания людей, систематически применяли к ним насилие.
Постояльцы прибыли в центры на лечение из разных регионов, стоимость проживания варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.
Реабилитационный детский центр в поселке Исеть в Верхней Пышме - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Дети, спасенные из рехаба на Урале, рассказали о наказаниях за провинности
27 ноября, 11:06
Позднее начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила о задержании гендиректора рехаба и трех сотрудников. Заявление с жалобой на центр "СеРЦА" в деревне Малое Видное поступило от жительницы столицы. Она рассказала, что у нее украли деньги, а ее сестра пострадала из-за действий персонала.
Рехаб размещался в частном доме, огороженном высоким забором, вход закрывался на замок. Внутри было 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Они пожаловались на физическое насилие и психологическое давление. Постояльцы добавили, что жили в изоляции, их ограничивали в пище и воде, также им давали сильнодействующие препараты без медицинских назначений.
Аналогичную ситуацию выявили в реабилитационном центре АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновской в Егорьевске.
Суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемых. Следователи провели обыски, изъяли документацию, допросили потерпевших и свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы.
Реабилитационный детский центр, где были обнаружены подростки, в поселке Исеть в Верхней Пышме Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Содержание ребенка в подмосковном рехабе стоило от 100 до 200 тысяч рублей
28 ноября, 19:00

Рехаб для подростков

На прошлой неделе Истринский суд Подмосковья арестовал организатора реабилитационного центра для несовершеннолетних Анну Хоботову. Против нее возбудили дело по четырем статьям.
По данным СК России, с августа по ноябрь в Дедовске организовали рехаб, где незаконно находились 24 подростка. Они проходили лечение от различных зависимостей.
С законными представителями заключали договоры, по которым с детьми должны были работать психологи. В действительности они подвергались избиению и пыткам. В воскресенье в реанимацию попал 16-летний подросток с повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания на руках и ногах.
Обвинение предъявили администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков. Их арестовали, идет розыск других подозреваемых.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Лишали еды и унижали". Что творилось за стенами рехаба в Подмосковье
27 ноября, 08:00
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала