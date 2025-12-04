В Подмосковье задержали сотрудников сети рехабов по подозрению в пытках

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Подмосковье задержали сотрудников рехабов по подозрению в незаконном удержании постояльцев, сообщила старший помощник главы подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

"Возбуждено два уголовных дела о незаконном лишении свободы постояльцев в реабилитационном центре в Егорьевске (часть 3 статьи 127 УК России) и аналогичном учреждении, расположенном в Ленинском городском округе (пункты "а, в, г, ж" части 2 статьи 127 УК России). По уголовным делам задержаны восемь сотрудников реабилитационных центров", — сказала она.

По данным следствия, сотрудники рехабов удерживали постояльцев под предлогом лечения от наркотической зависимости. Подозреваемые устанавливали режим и правила пребывания людей, систематически применяли к ним насилие.

Постояльцы прибыли в центры на лечение из разных регионов, стоимость проживания варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.

Позднее начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила о задержании гендиректора рехаба и трех сотрудников. Заявление с жалобой на центр "СеРЦА" в деревне Малое Видное поступило от жительницы столицы. Она рассказала, что у нее украли деньги, а ее сестра пострадала из-за действий персонала.

Рехаб размещался в частном доме, огороженном высоким забором, вход закрывался на замок. Внутри было 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Они пожаловались на физическое насилие и психологическое давление. Постояльцы добавили, что жили в изоляции, их ограничивали в пище и воде, также им давали сильнодействующие препараты без медицинских назначений.

Аналогичную ситуацию выявили в реабилитационном центре АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновской в Егорьевске.

Суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемых. Следователи провели обыски, изъяли документацию, допросили потерпевших и свидетелей, назначили судебно-медицинские экспертизы.

Рехаб для подростков

На прошлой неделе Истринский суд Подмосковья арестовал организатора реабилитационного центра для несовершеннолетних Анну Хоботову. Против нее возбудили дело по четырем статьям.

По данным СК России, с августа по ноябрь в Дедовске организовали рехаб, где незаконно находились 24 подростка. Они проходили лечение от различных зависимостей.

С законными представителями заключали договоры, по которым с детьми должны были работать психологи. В действительности они подвергались избиению и пыткам. В воскресенье в реанимацию попал 16-летний подросток с повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания на руках и ногах.