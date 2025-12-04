https://ria.ru/20251204/peskov-2059817906.html
Песков назвал отношения Москвы и Нью-Дели развитыми и многогранными
Индия является большим партнером России, отношения Москвы и Нью-Дели развитые и многогранные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.12.2025
Песков назвал отношения России и Индии развитыми и многогранными