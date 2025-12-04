СМИ: украинские военные устроили между собой перестрелку под Киевом

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и военнослужащие ВСУ вечером в среду устроили перестрелку, не поделив санаторий под Киевом, сообщило издание "Украинская правда".

"Между представителями ГУР и военнослужащими воинской части А4005 произошло столкновение на территории санатория "Октябрь" в Конча-Заспе (Район на юге Киева — Прим. Ред.) с применением оружия", — говорится в материале.

Как заявили источники газеты, сотрудники ГУР вечером в среду выломали ворота, ведущие на территорию санатория, который занимали боевики ВСУ , и, открыв огонь в землю и воздух, "взяли в плен" 10 военных, нанеся им "существенные" травмы.

После этого сотрудники ГУР забаррикадировались на территории санатория и отказались его покидать, хотя и отпустили "пленных". Впустить на территорию полицейских или сотрудников военных структур представители разведки также отказались.

Как заявил украинским журналистам представитель ГУР, ведомство заключило договор с владельцем земельного участка, где расположен санаторий, о размещении там сотрудников разведки. По его словам, договор был передан местным властям и полиции с соответствующими пояснениями и не подлежал дальнейшему распространению по соображениям безопасности.

Воинская часть ВСУ, по данным издания, имела свой договор с представителями санатория об аренде помещений и размещении там военнослужащих. Однако, как утверждают в ГУР, этот договор утратил силу, и военные находились на базе отдыха незаконно.