Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские военные устроили между собой перестрелку под Киевом - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 04.12.2025 (обновлено: 07:39 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/perestrelka-2059661753.html
СМИ: украинские военные устроили между собой перестрелку под Киевом
СМИ: украинские военные устроили между собой перестрелку под Киевом - РИА Новости, 04.12.2025
СМИ: украинские военные устроили между собой перестрелку под Киевом
Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и военнослужащие ВСУ вечером в среду устроили перестрелку, не поделив санаторий под Киевом,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T01:25:00+03:00
2025-12-04T07:39:00+03:00
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20250927/ukraina-2044841068.html
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059652534.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
СМИ: украинские военные устроили между собой перестрелку под Киевом

Украинские военные и сотрудники ГУР устроили перестрелку в санатории под Киевом

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и военнослужащие ВСУ вечером в среду устроили перестрелку, не поделив санаторий под Киевом, сообщило издание "Украинская правда".
"Между представителями ГУР и военнослужащими воинской части А4005 произошло столкновение на территории санатория "Октябрь" в Конча-Заспе (Район на юге Киева — Прим. Ред.) с применением оружия", — говорится в материале.
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
На Украине военком открыл стрельбу во время вручения повестки
27 сентября, 23:40
Как заявили источники газеты, сотрудники ГУР вечером в среду выломали ворота, ведущие на территорию санатория, который занимали боевики ВСУ, и, открыв огонь в землю и воздух, "взяли в плен" 10 военных, нанеся им "существенные" травмы.
После этого сотрудники ГУР забаррикадировались на территории санатория и отказались его покидать, хотя и отпустили "пленных". Впустить на территорию полицейских или сотрудников военных структур представители разведки также отказались.
Как заявил украинским журналистам представитель ГУР, ведомство заключило договор с владельцем земельного участка, где расположен санаторий, о размещении там сотрудников разведки. По его словам, договор был передан местным властям и полиции с соответствующими пояснениями и не подлежал дальнейшему распространению по соображениям безопасности.
Воинская часть ВСУ, по данным издания, имела свой договор с представителями санатория об аренде помещений и размещении там военнослужащих. Однако, как утверждают в ГУР, этот договор утратил силу, и военные находились на базе отдыха незаконно.
По информации газеты, санаторий был арестован судом в 2020 году, а в 2022-м возвращен в государственную собственность. В том же году была инициирована процедура его банкротства. Журналисты предполагают, что на застройку территории учреждения-банкрота претендуют предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, с которыми может быть связана фирма, заключившая договор с ГУР.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Одессе мужчина взорвал несколько гранат в жилом доме, пишут СМИ
Вчера, 23:37
 
КиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала