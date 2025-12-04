https://ria.ru/20251204/peregovory-2059868371.html
Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров России и Индии
Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров России и Индии - РИА Новости, 04.12.2025
Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров России и Индии
Президент России Владимир Путин анонсировал важные заявления по итогам российско-индийских переговоров в сфере атома. РИА Новости, 04.12.2025
Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров России и Индии
Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров России и Индии по атому