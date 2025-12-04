Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров России и Индии
18:50 04.12.2025 (обновлено: 19:08 04.12.2025)
Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров России и Индии
Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров России и Индии
Президент России Владимир Путин анонсировал важные заявления по итогам российско-индийских переговоров в сфере атома. РИА Новости, 04.12.2025
россия, индия, владимир путин, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, В мире
Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров России и Индии

Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров России и Индии по атому

Владимир Путин
Владимир Путин
РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал важные заявления по итогам российско-индийских переговоров в сфере атома.
"Конечно, нам нужно будет сделать несколько заявлений (по итогам российско-индийских переговоров - ред.)", - сказал Путин в интервью каналу India Today, комментируя, что в Индии ожидают важных заявлений по итогам переговоров в сфере атома.
Россия делится оборонными технологиями с Индией, заявил Путин
Вчера, 18:50
 
Россия Индия Владимир Путин В мире
 
 
