В Калининградской области зафиксировали перебои с интернетом
14:25 04.12.2025 (обновлено: 14:29 04.12.2025)
В Калининградской области зафиксировали перебои с интернетом
В Калининградской области зафиксировали перебои с интернетом
Перебои с интернет-соединением фиксируют в Калининградской области, это может привести к недоступности некоторых государственных сайтов, включая медицинские... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:25:00+03:00
2025-12-04T14:29:00+03:00
2025
В Калининградской области зафиксировали перебои с интернетом

Центральная площадь города Гвардейска в Калининградской области
Центральная площадь города Гвардейска в Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 4 дек – РИА Новости. Перебои с интернет-соединением фиксируют в Калининградской области, это может привести к недоступности некоторых государственных сайтов, включая медицинские информационные системы, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В настоящее время по всему региону наблюдаются перебои с интернет-соединением, что может привести к недоступности некоторых государственных сайтов, включая медицинские информационные системы. Медицинская помощь продолжает оказываться в полном объеме. Все необходимые службы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Кремле назвали отключение мобильного интернета в регионах оправданным
18 ноября, 12:58
 
Калининградская область
 
 
