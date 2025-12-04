https://ria.ru/20251204/pereboi-2059774617.html
В Калининградской области зафиксировали перебои с интернетом
В Калининградской области зафиксировали перебои с интернетом - РИА Новости, 04.12.2025
В Калининградской области зафиксировали перебои с интернетом
Перебои с интернет-соединением фиксируют в Калининградской области, это может привести к недоступности некоторых государственных сайтов, включая медицинские... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:25:00+03:00
2025-12-04T14:25:00+03:00
2025-12-04T14:29:00+03:00
калининградская область
россия
общество
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046120537_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_fc6be0e204e467dfc92b4f868d4c6c08.jpg
В Калининградской области зафиксировали перебои с интернетом
В Калининградской области зафиксировали перебои с Интернет-соединением