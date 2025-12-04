Рейтинг@Mail.ru
Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
09:19 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/pekletsova-2059693470.html
Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России
Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T09:19:00+03:00
2025-12-04T09:19:00+03:00
лыжные гонки
спорт
евгения крупицкая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897174357_0:43:3069:1769_1920x0_80_0_0_b012bd05791a5a482ada91f3068c6082.jpg
/20251202/sorin-2059314787.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897174357_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_35c1d35b8339ee82a7d64089a8ced868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгения крупицкая
Лыжные гонки, Спорт, Евгения Крупицкая
Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России

Лыжница Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоссийская лыжница Алина Пеклецова
Российская лыжница Алина Пеклецова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.
Победительница финишировала с результатом 24 минуты 52,8 секунды. Второе место заняла Евгения Крупицкая (отставание 8,1 секунды), замкнула тройку Екатерина Никитина (+25,5).
Позднее в четверг в Тюмени пройдет мужская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.
Лыжники сборной России Глеб Ретивых и Александр Большунов на Чемпионате мира по лыжным гонкам в Дрездене - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Все лыжники сборной России отправили заявки на нейтральный статус в FIS
2 декабря, 18:10
 
Лыжные гонкиСпортЕвгения Крупицкая
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Локомотив
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    СКА
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Сочи
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Парма
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вест Хэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала