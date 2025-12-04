https://ria.ru/20251204/pekletsova-2059693470.html
Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России
Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России
Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T09:19:00+03:00
2025-12-04T09:19:00+03:00
2025-12-04T09:19:00+03:00
лыжные гонки
спорт
евгения крупицкая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897174357_0:43:3069:1769_1920x0_80_0_0_b012bd05791a5a482ada91f3068c6082.jpg
/20251202/sorin-2059314787.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897174357_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_35c1d35b8339ee82a7d64089a8ced868.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, евгения крупицкая
Лыжные гонки, Спорт, Евгения Крупицкая
Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России
Лыжница Пеклецова выиграла гонку на 10 км на втором этапе Кубка России
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.
Победительница финишировала с результатом 24 минуты 52,8 секунды. Второе место заняла Евгения Крупицкая (отставание 8,1 секунды), замкнула тройку Екатерина Никитина (+25,5).
Позднее в четверг в Тюмени пройдет мужская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.