Депутаты Кубани закрепили увеличение дополнительных выплат педагогам
Краснодарский край
 
17:23 04.12.2025 (обновлено: 22:57 04.12.2025)
Депутаты Кубани закрепили увеличение дополнительных выплат педагогам
Депутаты Кубани закрепили увеличение дополнительных выплат педагогам - РИА Новости, 04.12.2025
Депутаты Кубани закрепили увеличение дополнительных выплат педагогам
Парламентарии Краснодарского края приняли на 71-й пленарной сессии законодательного собрания региона поправки в закон "Об образовании в Краснодарском крае" и "О РИА Новости, 04.12.2025
краснодарский край, общество
Краснодарский край, Краснодарский край, Общество
Депутаты Кубани закрепили увеличение дополнительных выплат педагогам

На Кубани закрепили увеличение дополнительных выплат педагогам с 2026 года

Урок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Fotolia / Kzenon
Урок в школе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края приняли на 71-й пленарной сессии законодательного собрания региона поправки в закон "Об образовании в Краснодарском крае" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями в области образования", которые закрепляют увеличение дополнительных выплат педагогам с 2026 года.
Об инициативе рассказала и.о. министра образования и науки края Елена Воробьева. Поправками, в частности, устанавливаются дополнительные меры поддержки в виде доплаты в размере 3 тысяч рублей в месяц педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, а также совершеннолетним лицам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования педагогической направленности и допущенным в установленном федеральным законодательством порядке к занятию педагогической деятельностью.
Кроме того, законом закрепляется с 1 января 2026 года увеличение размера ежемесячной дополнительной выплаты педагогам муниципальных дошкольных образовательных организаций с 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а также увеличение данной выплаты учителям и отдельным педагогическим работникам (педагог дополнительного образования, педагог-психолог, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)) муниципальных общеобразовательных организаций с 10 тысяч до 15 тысяч рублей.
Руководитель краевого законодательного собрания Юрий Бурлачко, комментируя принятый закон, отметил, что предлагаемые губернатором корректировки сразу в два краевых закона, связанных с дополнительным стимулированием педагогического труда, немаловажная часть всего того, что делается на Кубани для учительства.
"Безусловно, особое значение материальная составляющая имеет для молодых преподавателей и воспитателей, делающих первые шаги в профессии. Это этап, когда они должны поверить в то, что не останутся без помощи и поддержки, что их знания и квалификация не только востребованы обществом, но и позволят в перспективе еще больше увеличить доход. Этому способствует сложившийся на Кубани подход к стимулированию учительского труда на краевом и муниципальных уровнях, что в свою очередь играет значительную роль в работе по привлечению молодых специалистов в школы и иные учебные заведения и сокращению дефицита кадров в системе образования", - сказал Бурлачко.
Краснодарский крайКраснодарский крайОбщество
 
 
