Депутаты Кубани закрепили увеличение дополнительных выплат педагогам

КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края приняли на 71-й пленарной сессии законодательного собрания региона поправки в закон "Об образовании в Краснодарском крае" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края государственными полномочиями в области образования", которые закрепляют увеличение дополнительных выплат педагогам с 2026 года.

Об инициативе рассказала и.о. министра образования и науки края Елена Воробьева. Поправками, в частности, устанавливаются дополнительные меры поддержки в виде доплаты в размере 3 тысяч рублей в месяц педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, а также совершеннолетним лицам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования педагогической направленности и допущенным в установленном федеральным законодательством порядке к занятию педагогической деятельностью.

Кроме того, законом закрепляется с 1 января 2026 года увеличение размера ежемесячной дополнительной выплаты педагогам муниципальных дошкольных образовательных организаций с 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а также увеличение данной выплаты учителям и отдельным педагогическим работникам (педагог дополнительного образования, педагог-психолог, преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)) муниципальных общеобразовательных организаций с 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Руководитель краевого законодательного собрания Юрий Бурлачко, комментируя принятый закон, отметил, что предлагаемые губернатором корректировки сразу в два краевых закона, связанных с дополнительным стимулированием педагогического труда, немаловажная часть всего того, что делается на Кубани для учительства.