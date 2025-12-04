Парламентарии Кубани утвердили поправки в программу медпомощи

КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края утвердили на очередной пленарной сессии поправки в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Информацию парламентариям представил на 71-й пленарной сессии ЗСК и.о. министра здравоохранения края Евгений Филиппов. Он уточнил, что поправки в программу потребовались в том числе в связи с корректировкой параметров краевого бюджета. Так, дополнительные средства бюджета края планируется направить на льготное лекарственное обеспечение граждан – это 224 миллиона 300 тысяч рублей. Также в программу вводится новое положение о диспансеризации маломобильных граждан в условиях круглосуточного стационара, добавлены медорганизации в перечень лечебных учреждений, участвующих в её реализации, а также уточнены нормативы объема и финансового обеспечения медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятые изменения, отметил, что средства, ежегодно направляемые на реализацию краевой терпрограммы по оказанию бесплатной медпомощи - это важный финансовый ресурс в работе по выполнению субъектом социальных обязательств перед жителями в сфере здравоохранения.
"При формировании терпрограммы учитываются основные потребности региональной системы охраны здоровья и, безусловно, возможности краевого бюджета для их закрытия. В нынешнем году, несмотря на определенные сложности, в нем остались неизменно высокими объемы поддержки, необходимые для медпомощи жителям Кубани. Изменениями закона за счет дополнительных ассигнований краевого бюджета мы увеличиваем затраты на обеспечение льготных категорий граждан необходимыми медпрепаратами и спецпродукцией. Это один из абсолютных приоритетов в деятельности органов законодательной и исполнительной власти, способствующий дальнейшему укреплению соцблока Кубани", - сказал Бурлачко.