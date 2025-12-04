Рейтинг@Mail.ru
Парламентарии Кубани утвердили поправки в программу медпомощи - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
17:27 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/parlamentariy-2059846267.html
Парламентарии Кубани утвердили поправки в программу медпомощи
Парламентарии Кубани утвердили поправки в программу медпомощи - РИА Новости, 04.12.2025
Парламентарии Кубани утвердили поправки в программу медпомощи
Парламентарии Краснодарского края утвердили на очередной пленарной сессии поправки в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:27:00+03:00
2025-12-04T17:27:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_01d0c8990e03a0315f77c368950f36cd.jpg
https://ria.ru/20251204/pedagog-2059845114.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f91b5a511b6b680bad3adcd49ef1c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Парламентарии Кубани утвердили поправки в программу медпомощи

Парламентарии Кубани утвердили поправки в территориальную программу медпомощи

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края утвердили на очередной пленарной сессии поправки в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Информацию парламентариям представил на 71-й пленарной сессии ЗСК и.о. министра здравоохранения края Евгений Филиппов. Он уточнил, что поправки в программу потребовались в том числе в связи с корректировкой параметров краевого бюджета. Так, дополнительные средства бюджета края планируется направить на льготное лекарственное обеспечение граждан – это 224 миллиона 300 тысяч рублей. Также в программу вводится новое положение о диспансеризации маломобильных граждан в условиях круглосуточного стационара, добавлены медорганизации в перечень лечебных учреждений, участвующих в её реализации, а также уточнены нормативы объема и финансового обеспечения медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя принятые изменения, отметил, что средства, ежегодно направляемые на реализацию краевой терпрограммы по оказанию бесплатной медпомощи - это важный финансовый ресурс в работе по выполнению субъектом социальных обязательств перед жителями в сфере здравоохранения.
"При формировании терпрограммы учитываются основные потребности региональной системы охраны здоровья и, безусловно, возможности краевого бюджета для их закрытия. В нынешнем году, несмотря на определенные сложности, в нем остались неизменно высокими объемы поддержки, необходимые для медпомощи жителям Кубани. Изменениями закона за счет дополнительных ассигнований краевого бюджета мы увеличиваем затраты на обеспечение льготных категорий граждан необходимыми медпрепаратами и спецпродукцией. Это один из абсолютных приоритетов в деятельности органов законодательной и исполнительной власти, способствующий дальнейшему укреплению соцблока Кубани", - сказал Бурлачко.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Депутаты Кубани закрепили увеличение дополнительных выплат педагогам
Вчера, 17:23
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала