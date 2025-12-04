Ученые рассказали о формировании "Солнечного парада планет" на Рождество

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Солнечный парад планет" формируется на небе впервые с 2019 года, к Рождеству Солнце, Венера и Марс практически сольются в одну точку, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На небе формируется солнечный парад планет. Все три планеты, ближайшие к Солнцу - Меркурий, Венера и Марс - сходятся в его окрестностях, впервые с осени 2019 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что Венера подошла к Солнцу на угловое расстояние менее 10 градусов два дня назад. Планета уже видна на снимках солнечных коронографов как яркий объект на правом краю изображения. 4 декабря на такое же расстояние приблизился Марс.

"К 19 декабря (дате, которую некоторые отмечают как момент максимального сближения с Землёй межзвёздной кометы 3I/ATLAS) Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5-6 градусов. В канун Нового года их будет разделять уже около 2-3 градусов, а в канун Рождества (6 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образую своеобразную Вифлеемскую звезду", - добавили учёные.

Кроме того, по данным учёных, в этот момент в окрестностях Солнца должен появиться Меркурий. 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, после чего построение начнёт быстро распадаться.