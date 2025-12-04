Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о формировании "Солнечного парада планет" на Рождество - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/parad-2059741746.html
Ученые рассказали о формировании "Солнечного парада планет" на Рождество
Ученые рассказали о формировании "Солнечного парада планет" на Рождество - РИА Новости, 04.12.2025
Ученые рассказали о формировании "Солнечного парада планет" на Рождество
"Солнечный парад планет" формируется на небе впервые с 2019 года, к Рождеству Солнце, Венера и Марс практически сольются в одну точку, сообщили в Лаборатории... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:33:00+03:00
2025-12-04T12:33:00+03:00
марс
земля
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994605032_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_26788e9988d92dec08e6de320fd938f7.jpg
https://ria.ru/20251201/astronomiya-2059045825.html
https://ria.ru/20251110/zvezdy-2053909031.html
марс
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994605032_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_3d649ab467c1c1bf89035f03e9a84d1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марс, земля, российская академия наук
Марс, Земля, Российская академия наук
Ученые рассказали о формировании "Солнечного парада планет" на Рождество

Лаборатория ИКИ РАН: к Рождеству Солнце, Венера и Марс сольются в одну точку

© Getty Images / buradakiПарад планет
Парад планет - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Getty Images / buradaki
Парад планет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. "Солнечный парад планет" формируется на небе впервые с 2019 года, к Рождеству Солнце, Венера и Марс практически сольются в одну точку, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На небе формируется солнечный парад планет. Все три планеты, ближайшие к Солнцу - Меркурий, Венера и Марс - сходятся в его окрестностях, впервые с осени 2019 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
На вышедшей к Земле стороне Солнца сформировался самый крупный в 2025 году комплекс пятен - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Солнце копит энергию для супервзрыва, предположили ученые
1 декабря, 21:46
Отмечается, что Венера подошла к Солнцу на угловое расстояние менее 10 градусов два дня назад. Планета уже видна на снимках солнечных коронографов как яркий объект на правом краю изображения. 4 декабря на такое же расстояние приблизился Марс.
"К 19 декабря (дате, которую некоторые отмечают как момент максимального сближения с Землёй межзвёздной кометы 3I/ATLAS) Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5-6 градусов. В канун Нового года их будет разделять уже около 2-3 градусов, а в канун Рождества (6 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образую своеобразную Вифлеемскую звезду", - добавили учёные.
Кроме того, по данным учёных, в этот момент в окрестностях Солнца должен появиться Меркурий. 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, после чего построение начнёт быстро распадаться.
Следующее схождение всех трёх планет вблизи Солнца в пределах 10 градусов произойдёт только в сентябре 2038 года.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Чего ожидать от 3I/ATLAS — загадочного "гостя со звезд"
10 ноября, 16:18
 
МарсЗемляРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала