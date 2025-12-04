https://ria.ru/20251204/paok-2059662232.html
ПАОК с Оздоевым сыграл вничью с "Арисом" в Кубке Греции
ПАОК сыграл вничью с "Арисом" в матче четвертого тура основного этапа Кубка Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T01:31:00+03:00
2025-12-04T01:31:00+03:00
2025-12-04T01:32:00+03:00
футбол
спорт
греция
салоники
магомед оздоев
дуда
федор чалов
арис
греция
салоники
спорт, греция, салоники, магомед оздоев, дуда, федор чалов, арис, паок
Футбол, Спорт, Греция, Салоники, Магомед Оздоев, Дуда, Федор Чалов, Арис, ПАОК
