ПАОК с Оздоевым сыграл вничью с "Арисом" в Кубке Греции
Футбол
 
01:31 04.12.2025 (обновлено: 01:32 04.12.2025)
ПАОК с Оздоевым сыграл вничью с "Арисом" в Кубке Греции
ПАОК с Оздоевым сыграл вничью с "Арисом" в Кубке Греции
ПАОК сыграл вничью с "Арисом" в матче четвертого тура основного этапа Кубка Греции по футболу. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
греция
салоники
спорт, греция, салоники, магомед оздоев, дуда, федор чалов, арис, паок
Футбол, Спорт, Греция, Салоники, Магомед Оздоев, Дуда, Федор Чалов, Арис, ПАОК
ПАОК с Оздоевым сыграл вничью с "Арисом" в Кубке Греции

ПАОК с Оздоевым в составе сыграл вничью с "Арисом" в Кубке Греции по футболу

© пресс-служба клуба ПАОКПолузащитника ПАОК Магомед Оздоев
Полузащитника ПАОК Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© пресс-служба клуба ПАОК
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. ПАОК сыграл вничью с "Арисом" в матче четвертого тура основного этапа Кубка Греции по футболу.
Встреча в Салониках завершилась со счетом 1:1. В составе "Ариса" мяч забил Дуду (47-я минута), у ПАОКа отличился Йоргос Якумакис (90+6).
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Его соотечественник и одноклубник нападающий Федор Чалов провел встречу на скамейке запасных.
В следующем туре Кубка Греции ПАОК 17 декабря примет "Марко".
Форвард Гарри Кейн после перехода в клуб Бавария - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Бавария" благодаря двум автоголам вышла в 1/4 финала Кубка Германии
Футбол
 
