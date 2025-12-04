Рейтинг@Mail.ru
14:31 04.12.2025
Австриец Гайстлингер вошел в состав Спортивной арбитражной палаты России
спорт, россия, спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Россия, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Австриец Гайстлингер вошел в состав Спортивной арбитражной палаты России

Гайстлингер и Сян Уийин вошли в состав Спортивной арбитражной палаты РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОлимпийский комитет России
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Олимпийский комитет России. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS) австриец Михаэль Гайстлингер и китаянка Сян Уийин вошли в состав Спортивной арбитражной палаты России.
Гайстлингер ранее занимал пост юридического советника Международного союза конькобежцев и Международного союза олимпийских атлетов. В период с 1996 по 2019 год работал в качестве арбитра CAS.
Сян Уийин является заместителем председателя Международной ассоциации спортивного права (IASL) и арбитром Китайской комиссии по спортивному арбитражу, а также Шанхайской арбитражной комиссии.
Спортивная арбитражная палата России - постоянно действующее арбитражное учреждение, администрирующее арбитраж в профессиональном спорте и спорте высших достижений, включая индивидуальные трудовые споры.
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Мельникова и Ступак победили на праймериз "Единой России" в своих регионах
28 мая, 10:05
 
СпортРоссияСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
