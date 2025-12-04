https://ria.ru/20251204/palata-2059775785.html
Австриец Гайстлингер вошел в состав Спортивной арбитражной палаты России
Австриец Гайстлингер вошел в состав Спортивной арбитражной палаты России
Бывший арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS) австриец Михаэль Гайстлингер и китаянка Сян Уийин вошли в состав Спортивной арбитражной палаты России. РИА Новости Спорт, 04.12.2025
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
спорт, россия, спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Россия, Спортивный арбитражный суд (CAS)
Австриец Гайстлингер вошел в состав Спортивной арбитражной палаты России
Гайстлингер и Сян Уийин вошли в состав Спортивной арбитражной палаты РФ