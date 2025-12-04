Рейтинг@Mail.ru
Тайна проклятого острова: дочь погибшей туристки требует возмездия - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/ostrov-2059571736.html
Тайна проклятого острова: дочь погибшей туристки требует возмездия
Тайна проклятого острова: дочь погибшей туристки требует возмездия - РИА Новости, 04.12.2025
Тайна проклятого острова: дочь погибшей туристки требует возмездия
Сюзанна Риз, 80-летняя жительница Сиднея, всю жизнь отличавшаяся активностью и любовью к путешествиям, отправилась в круиз на борту роскошного лайнера... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:30:00+03:00
2025-12-04T16:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059576601_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_254fd10d526b98a4d00ca78f26b97c34.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059576601_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dea4cfa12952d126aa6a7b48c9d2eb21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Тайна проклятого острова: дочь погибшей туристки требует возмездия

CC BY-SA 4.0 / Emily Cox / GGreat Barrier Reef, a natural heritage site in QueenslandОстров Лизард
Остров Лизард - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Emily Cox / GGreat Barrier Reef, a natural heritage site in Queensland
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сюзанна Риз, 80-летняя жительница Сиднея, всю жизнь отличавшаяся активностью и любовью к путешествиям, отправилась в круиз на борту роскошного лайнера CoralAdventure, заплатив за двухмесячное путешествие $52 681 — почти 4,3 миллиона рублей.
Ее ожидали просторная каюта с балконом, панорамный бар, безупречный сервис и тщательно продуманный маршрут, проходящий вдоль побережья Австралии и включающий остановки на маленьких островах, доступных только при путешествии по воде. Сюзанна мечтала о рассветах над океаном, о плавании среди коралловых рифов и возможности прикоснуться к нетронутой природе. Но все обернулось иначе.

Последний день

Лайнер достиг первой остановки 25 октября — остров Лизард, небольшой клочок суши, названный так капитаном Джеймсом Куком за обилие ящериц. Самая высокая точка, 370 метров над уровнем моря, носит имя мореплавателя и знаменита смотровой площадкой, с которой открывается панорама Великого Барьерного рифа.
© Фото : Управа района Кузьминки города Москвы Прыткая ящерица
Прыткая ящерица - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Управа района Кузьминки города Москвы
Прыткая ящерица
Туристам предлагалось выбрать между погружением с маской и ластами среди кораллов или пешей прогулкой на вершину, чтобы увидеть бескрайние морские просторы. Очевидцы говорили, что Сюзанна выбрала второй вариант, полагаясь на собственные силы и любовь к природе.
Путь к смотровой площадке был непростым: четырехкилометровая тропа петляла среди тропических растений, местами делая резкие повороты и крутые подъемы.
© Фото : соцсетиСьюзанн Риз
Сьюзанн Риз - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : соцсети
Сьюзанн Риз

Поисковая операция и трагическая находка

Пока Сюзанна отдыхала, на лайнере продолжалось плановое движение: проверка пассажиров, подготовка к следующей остановке, ужин. Когда она не появилась в назначенное время, никто сразу не поднял тревогу. Только к вечеру, когда Сюзанна не явилась на ужин, ее отсутствие заметили. Каюта была пуста, личные вещи оставались нетронутыми, и тревога начала расти.
© Depositphotos.com / Paha_LКаюта с двуспальной кроватью, с видом на море
Каюта с двуспальной кроватью, с видом на море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Depositphotos.com / Paha_L
Каюта с двуспальной кроватью, с видом на море
Капитан развернул лайнер, и четыре часа команда обследовала склон холма с фонарями, вызвала спасательный вертолет. Утром тело женщины нашли в пятидесяти метрах от тропы. Причина смерти официально не называлась, но криминала не усмотрели: наиболее вероятно, что пенсионерка оступилась и сорвалась со скалы. Возможно, она пыталась звать на помощь, но никто не услышал ее криков.
Остров Лизард сегодня условно необитаем: на нем размещены пятизвездочный курорт и научно-исследовательская станция, но трагическая история напоминает, что даже современная инфраструктура не гарантирует безопасности. Дочь погибшей, Кэтрин, заявила, что в круизе "не было должного внимания к пассажирам и здравого смысла" и надеется, что расследование подтвердит нарушение элементарных правил безопасности. Свидетели сообщили, что при подсчете пассажиров члены экипажа проверяли только тех, кто плавал с маской, а "пешеходов" не учитывали вовсе.
CC BY-SA 4.0 / Luka Peternel / View of a beach at the resort on Lizard Island with Prince Charles IslandОстров Лизард
Остров Лизард - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
CC BY-SA 4.0 / Luka Peternel / View of a beach at the resort on Lizard Island with Prince Charles Island
Остров Лизард

Легенды проклятого острова

История острова Лизард окутана легендами. Аборигены племени Дингаал считали его священным и опасным, населенным духами, которые карали за нарушение правил и неуважение к земле.
В конце XIX века шотландец Роберт Ватсон решил обосноваться на острове для ловли трепангов, привез с собой жену Мэри, маленького сына и двух слуг. Когда Роберт ушел в море, на дом напали аборигены: одного слугу убили, второго ранили. Мэри отбила нападение винтовкой, но оставаться на острове было слишком опасно. Женщина с сыном и раненым слугой воспользовалась большим железным чаном для трепангов как лодкой и отправилась к соседнему островку Хоуик.
© Public domainМэри Ватсон
Мэри Ватсон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Public domain
Мэри Ватсон
Путь оказался смертельно опасным: в пути все трое умерли от обезвоживания. Последняя запись в дневнике Мэри гласила: "Воды нет. Почти умерла от жажды".
Когда трагедия стала известна колониальным властям, они устроили репрессии против местных аборигенов, убив около 150 человек, включая женщин и детей. С тех пор остров стал считаться проклятым. Руины дома Ватсонов остаются видимыми, а железный чан и дневник Мэри хранятся в музее Кливленда.
Современная трагедия Сюзанны Риз лишь усиливает впечатление, что остров хранит свою темную историю. Несмотря на все меры безопасности и современные технологии, человеческий фактор остается решающим. Случай показал, что даже на лайнере с 120 пассажирами и 46 членами экипажа можно не заметить исчезновение человека, если не придерживаться строгих протоколов. Трагедия напоминает о хрупкости жизни и необходимости уважения к силе природы, особенно в местах с непростой историей.
CC BY 3.0 / Ron Gale / Grave of Mrs Watson at the Cooktown Cemetery, 1986Могила Мэри Ватсон
Могила Мэри Ватсон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
CC BY 3.0 / Ron Gale / Grave of Mrs Watson at the Cooktown Cemetery, 1986
Могила Мэри Ватсон

Трагическая случайность или преступная халатность?

После смерти Сюзанны власти и эксперты начали детально анализировать организацию круиза. Была поднята статистика: сколько пассажиров покидали судно на острове, сколько возвращались, как велся учет. В ходе проверки выяснилось, что формальная система учета не охватывала тех туристов, кто выбирал пешие маршруты на острове. На практике это означало, что отдельные путешественники могли оказаться незамеченными, если задерживались на тропе.
Руководство CoralExpeditions подчеркнуло, что трагическая случайность стала следствием человеческого фактора, а не системного нарушения. Генеральный директор компании Марк Файфилд отметил, что лайнер продолжил маршрут, поскольку других пассажиров событие не затронуло напрямую. Однако дочь покойной настаивает на проведении тщательного расследования и привлечении к ответственности ответственных за контроль безопасности.
CC BY-SA 3.0 / Paulscf / Lizard Island beachОстров Лизард
Остров Лизард - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
CC BY-SA 3.0 / Paulscf / Lizard Island beach
Остров Лизард
Помимо недавнего инцидента, остров Лизард хранит воспоминания о многочисленных трагедиях и опасностях. Путешественники, поднимаясь на вершину, должны быть готовы к резким перепадам рельефа, тропической жаре, внезапным дождям и скользким камням.
Флора и фауна, несмотря на красоту и уникальность, также создают препятствия: колючие кустарники, ядовитые растения и мелкие животные могут стать причиной падений или травм. Даже опытные туристы отмечают, что склоны острова требуют повышенного внимания и выносливости.
История Сюзанны Риз является жутким напоминанием о том, что современный туризм, какими бы комфортабельными ни были условия, не отменяет элементарной осторожности. Каждый шаг на острове, где когда-то разворачивались трагедии, сопряжен с риском, который может оказаться смертельным.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала