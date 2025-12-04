Тайна проклятого острова: дочь погибшей туристки требует возмездия

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сюзанна Риз, 80-летняя жительница Сиднея, всю жизнь отличавшаяся активностью и любовью к путешествиям, отправилась в круиз на борту роскошного лайнера CoralAdventure, заплатив за двухмесячное путешествие $52 681 — почти 4,3 миллиона рублей.

Ее ожидали просторная каюта с балконом, панорамный бар, безупречный сервис и тщательно продуманный маршрут, проходящий вдоль побережья Австралии и включающий остановки на маленьких островах, доступных только при путешествии по воде. Сюзанна мечтала о рассветах над океаном, о плавании среди коралловых рифов и возможности прикоснуться к нетронутой природе . Но все обернулось иначе.

Последний день

Лайнер достиг первой остановки 25 октября — остров Лизард, небольшой клочок суши, названный так капитаном Джеймсом Куком за обилие ящериц. Самая высокая точка, 370 метров над уровнем моря, носит имя мореплавателя и знаменита смотровой площадкой, с которой открывается панорама Великого Барьерного рифа.

Туристам предлагалось выбрать между погружением с маской и ластами среди кораллов или пешей прогулкой на вершину, чтобы увидеть бескрайние морские просторы. Очевидцы говорили, что Сюзанна выбрала второй вариант, полагаясь на собственные силы и любовь к природе.

Путь к смотровой площадке был непростым: четырехкилометровая тропа петляла среди тропических растений, местами делая резкие повороты и крутые подъемы.

© Фото : соцсети Сьюзанн Риз © Фото : соцсети Сьюзанн Риз

Поисковая операция и трагическая находка

Пока Сюзанна отдыхала, на лайнере продолжалось плановое движение: проверка пассажиров, подготовка к следующей остановке, ужин. Когда она не появилась в назначенное время, никто сразу не поднял тревогу . Только к вечеру, когда Сюзанна не явилась на ужин, ее отсутствие заметили. Каюта была пуста, личные вещи оставались нетронутыми, и тревога начала расти.

© Depositphotos.com / Paha_L Каюта с двуспальной кроватью, с видом на море © Depositphotos.com / Paha_L Каюта с двуспальной кроватью, с видом на море

Капитан развернул лайнер, и четыре часа команда обследовала склон холма с фонарями, вызвала спасательный вертолет. Утром тело женщины нашли в пятидесяти метрах от тропы. Причина смерти официально не называлась, но криминала не усмотрели: наиболее вероятно, что пенсионерка оступилась и сорвалась со скалы. Возможно, она пыталась звать на помощь, но никто не услышал ее криков.

Остров Лизард сегодня условно необитаем: на нем размещены пятизвездочный курорт и научно-исследовательская станция, но трагическая история напоминает, что даже современная инфраструктура не гарантирует безопасности. Дочь погибшей, Кэтрин, заявила, что в круизе "не было должного внимания к пассажирам и здравого смысла" и надеется, что расследование подтвердит нарушение элементарных правил безопасности. Свидетели сообщили, что при подсчете пассажиров члены экипажа проверяли только тех, кто плавал с маской, а "пешеходов" не учитывали вовсе.

Легенды проклятого острова

История острова Лизард окутана легендами. Аборигены племени Дингаал считали его священным и опасным, населенным духами, которые карали за нарушение правил и неуважение к земле.

В конце XIX века шотландец Роберт Ватсон решил обосноваться на острове для ловли трепангов, привез с собой жену Мэри, маленького сына и двух слуг. Когда Роберт ушел в море, на дом напали аборигены: одного слугу убили, второго ранили. Мэри отбила нападение винтовкой, но оставаться на острове было слишком опасно. Женщина с сыном и раненым слугой воспользовалась большим железным чаном для трепангов как лодкой и отправилась к соседнему островку Хоуик.

© Public domain Мэри Ватсон © Public domain Мэри Ватсон

Путь оказался смертельно опасным: в пути все трое умерли от обезвоживания. Последняя запись в дневнике Мэри гласила: "Воды нет. Почти умерла от жажды".

Когда трагедия стала известна колониальным властям, они устроили репрессии против местных аборигенов, убив около 150 человек, включая женщин и детей. С тех пор остров стал считаться проклятым. Руины дома Ватсонов остаются видимыми, а железный чан и дневник Мэри хранятся в музее Кливленда.

Современная трагедия Сюзанны Риз лишь усиливает впечатление, что остров хранит свою темную историю. Несмотря на все меры безопасности и современные технологии, человеческий фактор остается решающим. Случай показал, что даже на лайнере с 120 пассажирами и 46 членами экипажа можно не заметить исчезновение человека, если не придерживаться строгих протоколов. Трагедия напоминает о хрупкости жизни и необходимости уважения к силе природы, особенно в местах с непростой историей.

CC BY 3.0 / Ron Gale / Grave of Mrs Watson at the Cooktown Cemetery, 1986 Могила Мэри Ватсон CC BY 3.0 / Ron Gale / Grave of Mrs Watson at the Cooktown Cemetery, 1986 Могила Мэри Ватсон

Трагическая случайность или преступная халатность?

После смерти Сюзанны власти и эксперты начали детально анализировать организацию круиза. Была поднята статистика: сколько пассажиров покидали судно на острове, сколько возвращались, как велся учет. В ходе проверки выяснилось, что формальная система учета не охватывала тех туристов, кто выбирал пешие маршруты на острове. На практике это означало, что отдельные путешественники могли оказаться незамеченными, если задерживались на тропе.

Руководство CoralExpeditions подчеркнуло, что трагическая случайность стала следствием человеческого фактора, а не системного нарушения. Генеральный директор компании Марк Файфилд отметил, что лайнер продолжил маршрут, поскольку других пассажиров событие не затронуло напрямую. Однако дочь покойной настаивает на проведении тщательного расследования и привлечении к ответственности ответственных за контроль безопасности.

Помимо недавнего инцидента, остров Лизард хранит воспоминания о многочисленных трагедиях и опасностях. Путешественники, поднимаясь на вершину, должны быть готовы к резким перепадам рельефа, тропической жаре, внезапным дождям и скользким камням.

Флора и фауна, несмотря на красоту и уникальность, также создают препятствия: колючие кустарники, ядовитые растения и мелкие животные могут стать причиной падений или травм. Даже опытные туристы отмечают, что склоны острова требуют повышенного внимания и выносливости.