Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии экс-судья получил 7,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 04.12.2025 (обновлено: 18:20 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/osetiya-2059861099.html
В Северной Осетии экс-судья получил 7,5 года колонии за взятки
В Северной Осетии экс-судья получил 7,5 года колонии за взятки - РИА Новости, 04.12.2025
В Северной Осетии экс-судья получил 7,5 года колонии за взятки
Суд во Владикавказе признал виновным в получении взятки и приговорил к 7,5 годам колонии и штрафу 4,5 миллиона рублей экс-судью Антипина, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:16:00+03:00
2025-12-04T18:20:00+03:00
происшествия
владикавказ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251204/rospatent-2059813786.html
https://ria.ru/20251204/sud-2059755152.html
владикавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владикавказ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владикавказ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Северной Осетии экс-судья получил 7,5 года колонии за взятки

В Северной Осетии экс-судью приговорили к 7,5 года колонии и штрафу 4,5 млн руб

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 4 дек – РИА Новости. Суд во Владикавказе признал виновным в получении взятки и приговорил к 7,5 годам колонии и штрафу 4,5 миллиона рублей экс-судью Антипина, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Северной Осетии.
По данным СК РФ, в мае 2020 года судья вымогал у подсудимого деньги за условный приговор, угрожая лишением свободы. Подсудимый согласился, но обратился в правоохранительные органы. В 2020 году подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ по Северной Осетии в своем кабинете при получении взятки в размере 150 тысяч рублей от подсудимого, действовавшего в рамках оперативного эксперимента.
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Суд не согласился с Роспатентом насчет известности бренда "Савушкин"
Вчера, 16:24
"Промышленным районным судом города Владикавказ рассмотрены материалы уголовного дела в отношении экс-судьи Антипина Р. Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Суд признал Антипина Р. Г. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки, равной 4,5 миллиона рублей", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что бывшего судью также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных хозяйственных функций в судебной системе и правоохранительных органах сроком на пять лет.
Артем Хорошилов во время вынесения приговора. 4 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Суд приговорил физика Хорошилова к 21 году по делу о госизмене
Вчера, 13:17
 
ПроисшествияВладикавказРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала