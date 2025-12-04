В Северной Осетии экс-судья получил 7,5 года колонии за взятки

ПЯТИГОРСК, 4 дек – РИА Новости. Суд во Владикавказе признал виновным в получении взятки и приговорил к 7,5 годам колонии и штрафу 4,5 миллиона рублей экс-судью Антипина, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Северной Осетии.

Отмечается, что бывшего судью также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных хозяйственных функций в судебной системе и правоохранительных органах сроком на пять лет.