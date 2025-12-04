В Северной Осетии экс-судья получил 7,5 года колонии за взятки

ПЯТИГОРСК, 4 дек – РИА Новости. Суд во Владикавказе признал виновным в получении взятки и приговорил к 7,5 годам колонии и штрафу 4,5 миллиона рублей экс-судью Антипина, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Северной Осетии.
По данным СК РФ, в мае 2020 года судья вымогал у подсудимого деньги за условный приговор, угрожая лишением свободы. Подсудимый согласился, но обратился в правоохранительные органы. В 2020 году подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ по Северной Осетии в своем кабинете при получении взятки в размере 150 тысяч рублей от подсудимого, действовавшего в рамках оперативного эксперимента.
"Промышленным районным судом города Владикавказ рассмотрены материалы уголовного дела в отношении экс-судьи Антипина Р. Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Суд признал Антипина Р. Г. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки, равной 4,5 миллиона рублей", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что бывшего судью также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных хозяйственных функций в судебной системе и правоохранительных органах сроком на пять лет.