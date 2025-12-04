https://ria.ru/20251204/orenburzhe-2059849662.html
На поддержку социальной сферы в Оренбуржье направят более 103 млрд руб
УФА, 4 дек – РИА Новости. На поддержку социальной сферы – здравоохранения, культуры, спорта и семей с детьми - в Оренбуржье в 2026 году направят более 103 миллиардов рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на прямой линии.
"Важно поддерживать семьи с детьми. Поддержка социальной сферы остается приоритетом формирования бюджета на следующий год. В 2026 году на здравоохранение, культуру, спорт и социальные обязательства направлено более 103 миллиардов рублей – это около 60% всех расходов региона", - сказал губернатор региона.
Евгений Солнцев рассказал, что в областном бюджете 2026 года запланировано более 1 миллиарда рублей в том числе на обеспечение жильем многодетных семей, детей-сирот и других льготников. Всего жилищные условия улучшат порядка 500 оренбуржцев, которые имеют право на выплаты.
"Кроме того, в следующем году улучшить жилищные условия смогут 347 молодых семей. В это число входят 72 семьи участников специальной военной операции. На выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка будет направлено 3,6 миллиарда рублей из областного бюджета и более 20 миллиардов рублей из федерального", - отметил руководитель региона.
По словам Евгения Солнцева, планируется проиндексировать выплаты регионального материнского (семейного) капитала, которыми в следующем году смогут воспользоваться порядка 5 тысяч получателей.