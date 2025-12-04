Рейтинг@Mail.ru
На модернизацию коммунальной сферы в Оренбуржье направят 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 04.12.2025
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:11 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/orenburzhe-2059837509.html
На модернизацию коммунальной сферы в Оренбуржье направят 1,7 млрд рублей
На модернизацию коммунальной сферы в Оренбуржье направят 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 04.12.2025
На модернизацию коммунальной сферы в Оренбуржье направят 1,7 млрд рублей
На модернизацию коммунальной сферы в Оренбургской области в 2026 году направят 1,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев на прямой... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:11:00+03:00
2025-12-04T17:11:00+03:00
оренбургская область
жкх
оренбургская область
евгений солнцев
оренбургская область
жкх, оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, ЖКХ, Оренбургская область, Евгений Солнцев
На модернизацию коммунальной сферы в Оренбуржье направят 1,7 млрд рублей

Солнцев: на модернизацию коммунальной сферы в Оренбуржье направят 1,7 млрд руб

УФА, 4 дек – РИА Новости. На модернизацию коммунальной сферы в Оренбургской области в 2026 году направят 1,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев на прямой линии с жителями региона.
"Коммунальная инфраструктура – это что мы обычно не видим, но то, что в регионе требует пристального внимания. К сожалению, износ сетей большой во многих муниципальных образованиях", - сказал Евгений Солнцев.
Губернатор региона отметил, что эта работа должна проводиться как регионом, так и компаниями, которые предоставляют услуги, но и не без участия самих жителей.
"В следующем году на эти цели направим более 1,7 миллиарда рублей. Это более 65 мероприятий, которые мы должны провести", - сообщил руководитель региона.
Так, по его словам, запланировано к капитальному ремонту более 9,2 километра сетей теплоснабжения, более 111 километров сетей водоснабжения.
"Проведем реконструкцию одной насосной станции и построим водонапорную станцию водоочистки. В эту сумму входит и реализация мероприятий в рамках казначейского инфраструктурного кредита – 870,8 миллиона рублей. В планах установка блочно-модульных котельных, центральных тепловых пунктов, реконструкция сетей теплоснабжения. Всего в 2027-2028 годах на сферу жилищно-коммунального хозяйства планируется направить порядка 5,84 миллиарда рублей", – сказал губернатор Оренбургской области.
Оренбургская область ЖКХ Оренбургская область Евгений Солнцев
 
 
