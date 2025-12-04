На модернизацию коммунальной сферы в Оренбуржье направят 1,7 млрд рублей

УФА, 4 дек – РИА Новости. На модернизацию коммунальной сферы в Оренбургской области в 2026 году направят 1,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев на прямой линии с жителями региона.

"Коммунальная инфраструктура – это что мы обычно не видим, но то, что в регионе требует пристального внимания. К сожалению, износ сетей большой во многих муниципальных образованиях", - сказал Евгений Солнцев.

Губернатор региона отметил, что эта работа должна проводиться как регионом, так и компаниями, которые предоставляют услуги, но и не без участия самих жителей.

"В следующем году на эти цели направим более 1,7 миллиарда рублей. Это более 65 мероприятий, которые мы должны провести", - сообщил руководитель региона.

Так, по его словам, запланировано к капитальному ремонту более 9,2 километра сетей теплоснабжения, более 111 километров сетей водоснабжения.