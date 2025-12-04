Рейтинг@Mail.ru
Оренбуржье в 2026 году продолжит программы привлечения специалистов в села
04.12.2025
Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:42 04.12.2025
Оренбуржье в 2026 году продолжит программы привлечения специалистов в села
Оренбуржье в 2026 году продолжит программы привлечения специалистов в села - РИА Новости, 04.12.2025
Оренбуржье в 2026 году продолжит программы привлечения специалистов в села
В 2026 году в Оренбуржье продолжат реализацию программ привлечения специалистов в сельские территории, кроме докторов, учителей и работников культуры, здесь... РИА Новости, 04.12.2025
евгений солнцев
оренбургская область
Оренбуржье в 2026 году продолжит программы привлечения специалистов в села

УФА, 4 дек – РИА Новости. В 2026 году в Оренбуржье продолжат реализацию программ привлечения специалистов в сельские территории, кроме докторов, учителей и работников культуры, здесь впервые поддержат и сельских тренеров, заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе прямой линии с жителями региона.
Руководитель области рассказал, что программа "Земский доктор/Земский фельдшер" успешно работает в регионе с 2012 года. В этом году на реализацию программы выделено 48,25 миллиона рублей. Запланировано произвести выплаты 44 медицинским работникам (31 врачу и 13 средним медицинским работникам). В 2026 году программа будет продолжена.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"В 2020 года стартовала программа "Земский учитель". С 2025 года работа продолжается в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" нового национального проекта "Молодежь и дети". В этом году в программе "Земский учитель" приняли участие школы 17 муниципалитетов. По итогам конкурсного отбора закрыты девять вакансий, на следующий год определены 23 квоты", - отметил Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области сообщил, что программа "Земский работник культуры" в этом году впервые реализуется в регионе. Благодаря ей по итогам основного и дополнительного отбора 27 специалистов уже приступили к работе. Из них 21 человек получил образование в оренбургских вузах и колледжах культуры и искусств.
"Активное участие оренбуржцев в программах доказывает их востребованность. В 2026 году планируем поддержать и работников сферы физической культуры и спорта. Правительством выделены средства на финансирование программы "Сельский тренер", – рассказал Евгений Солнцев.
Оренбургская область
Евгений Солнцев
 
 
