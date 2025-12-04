https://ria.ru/20251204/orenburzhe-2059819626.html
Оренбуржье в 2026 году продолжит программы привлечения специалистов в села
Оренбуржье в 2026 году продолжит программы привлечения специалистов в села - РИА Новости, 04.12.2025
Оренбуржье в 2026 году продолжит программы привлечения специалистов в села
В 2026 году в Оренбуржье продолжат реализацию программ привлечения специалистов в сельские территории, кроме докторов, учителей и работников культуры, здесь... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:42:00+03:00
2025-12-04T16:42:00+03:00
2025-12-04T16:42:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b04d996a126ff386dc2211eee47940d7.jpg
https://ria.ru/20251204/vlasti-2059804955.html
https://ria.ru/20251204/orenburzhe-2059799406.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619476_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_beaca485afc8e320a30115aa60542107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Оренбуржье в 2026 году продолжит программы привлечения специалистов в села
Солнцев: в Оренбуржье продолжат программу привлечения специалистов в села
УФА, 4 дек – РИА Новости. В 2026 году в Оренбуржье продолжат реализацию программ привлечения специалистов в сельские территории, кроме докторов, учителей и работников культуры, здесь впервые поддержат и сельских тренеров, заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе прямой линии с жителями региона.
Руководитель области рассказал, что программа "Земский доктор/Земский фельдшер" успешно работает в регионе с 2012 года. В этом году на реализацию программы выделено 48,25 миллиона рублей. Запланировано произвести выплаты 44 медицинским работникам (31 врачу и 13 средним медицинским работникам). В 2026 году программа будет продолжена.
"В 2020 года стартовала программа "Земский учитель". С 2025 года работа продолжается в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники" нового национального проекта "Молодежь и дети". В этом году в программе "Земский учитель" приняли участие школы 17 муниципалитетов. По итогам конкурсного отбора закрыты девять вакансий, на следующий год определены 23 квоты", - отметил Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области сообщил, что программа "Земский работник культуры" в этом году впервые реализуется в регионе. Благодаря ей по итогам основного и дополнительного отбора 27 специалистов уже приступили к работе. Из них 21 человек получил образование в оренбургских вузах и колледжах культуры и искусств.
"Активное участие оренбуржцев в программах доказывает их востребованность. В 2026 году планируем поддержать и работников сферы физической культуры и спорта. Правительством выделены средства на финансирование программы "Сельский тренер", – рассказал Евгений Солнцев.