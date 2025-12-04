Рейтинг@Mail.ru
На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей
Оренбургская область
Оренбургская область
 
15:53 04.12.2025 (обновлено: 16:40 04.12.2025)
На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей
На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе прямой линии с жителями региона рассказал, что в области проводится беспрецедентная по своим масштабам... РИА Новости, 04.12.2025
На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей

Ученики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
УФА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе прямой линии с жителями региона рассказал, что в области проводится беспрецедентная по своим масштабам работа по строительству и ремонту школ: в 2026 году на эти цели направили 1,7 миллиарда рублей.
В ходе прямой линии с жителями Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что за шесть лет на строительство школ в регионе было выделено более 21 миллиарда рублей.
"Работы по модернизации образовательной системы будут продолжены: в 2026 году будет продолжено строительство школ на 1135 мест в Оренбургском районе – в сёлах Южный Урал и Ивановка. На это направлено 1,7 миллиарда рублей", - сказал руководитель области.
Евгений Солнцев отметил, что кроме того, планируется капитально отремонтировать восемь образовательных учреждений региона. В бюджете на эти цели заложено 1,3 миллиарда рублей.
Губернатор отметил, что в регионе проводится беспрецедентная по своим масштабам работа по строительству и ремонту школ. Руководитель Оренбуржья проводит прямую линию с жителями области, от которых поступило уже порядка 2 тысяч вопросов.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Евгений Солнцев поддержал благоустройство парка в Оренбурге
Вчера, 14:12
 
Заголовок открываемого материала