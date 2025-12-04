На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей

УФА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе прямой линии с жителями региона рассказал, что в области проводится беспрецедентная по своим масштабам работа по строительству и ремонту школ: в 2026 году на эти цели направили 1,7 миллиарда рублей.

В ходе прямой линии с жителями Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что за шесть лет на строительство школ в регионе было выделено более 21 миллиарда рублей.

"Работы по модернизации образовательной системы будут продолжены: в 2026 году будет продолжено строительство школ на 1135 мест в Оренбургском районе – в сёлах Южный Урал и Ивановка. На это направлено 1,7 миллиарда рублей", - сказал руководитель области.

Евгений Солнцев отметил, что кроме того, планируется капитально отремонтировать восемь образовательных учреждений региона. В бюджете на эти цели заложено 1,3 миллиарда рублей.