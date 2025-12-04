https://ria.ru/20251204/orenburzhe-2059799406.html
На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей
На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей - РИА Новости, 04.12.2025
На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе прямой линии с жителями региона рассказал, что в области проводится беспрецедентная по своим масштабам... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:53:00+03:00
2025-12-04T15:53:00+03:00
2025-12-04T16:40:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
оренбургский район
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020869279_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_7a9c4636350d10d154161d4070a19271.jpg
https://ria.ru/20251204/solntsev-2059772045.html
оренбургская область
оренбургский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020869279_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_4942eaff6d11ce7fdbbb75e8823f1e43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, оренбургский район, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбургский район, Евгений Солнцев
На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей
Солнцев: на строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей
УФА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в ходе прямой линии с жителями региона рассказал, что в области проводится беспрецедентная по своим масштабам работа по строительству и ремонту школ: в 2026 году на эти цели направили 1,7 миллиарда рублей.
В ходе прямой линии с жителями Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что за шесть лет на строительство школ в регионе было выделено более 21 миллиарда рублей.
"Работы по модернизации образовательной системы будут продолжены: в 2026 году будет продолжено строительство школ на 1135 мест в Оренбургском районе – в сёлах Южный Урал и Ивановка. На это направлено 1,7 миллиарда рублей", - сказал руководитель области.
Евгений Солнцев отметил, что кроме того, планируется капитально отремонтировать восемь образовательных учреждений региона. В бюджете на эти цели заложено 1,3 миллиарда рублей.
Губернатор отметил, что в регионе проводится беспрецедентная по своим масштабам работа по строительству и ремонту школ. Руководитель Оренбуржья проводит прямую линию с жителями области, от которых поступило уже порядка 2 тысяч вопросов.