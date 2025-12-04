https://ria.ru/20251204/opasnost-2059667583.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.12.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T03:24:00+03:00
2025-12-04T03:24:00+03:00
2025-12-04T03:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА